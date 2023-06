MASSENENTLASSUNG Drei Firmen tragen seit 2017 den Namen Flawa weiter – nur eine davon ist gefährdet Bei der Flawa Consumer GmbH sind fast 60 Stellen in Gefahr. Das 2017 gegründete Unternehmen ist aber nicht das einzige, das den Namen des Traditionsunternehmens weiterführt.

Sowohl die Flawa Consumer GmbH wie die Flawa AG sind noch im Flawa-Areal zu Hause.

Bei der Flawa Consumer GmbH in Flawil droht eine Massenentlassung. Laut einer Mitteilung könnten 56 von aktuell 67 Mitarbeitenden ihre Stelle verlieren. Ein Schock, handelt es sich bei der Flawa doch um ein gerade in der Region Flawil verankertes Traditionsunternehmen.

Nicht davon betroffen sind die beiden anderen Firmen, die den Namen der Familienunternehmens tragen, das sich vor dem Ersten Weltkrieg in Flawil ansiedelte. Alle drei Unternehmen tragen heute zwar noch die Marke und Namen weiter, haben aber weiter nichts mehr miteinander zu tun.

Watteproduktion weiterführen

So wurde die Flawa Consumer GmbH, deren Fortbestand nun auf der Kippe steht, erst 2017 gegründet – als 100-prozentige Tochterfirma der U.S. Cotton. Sie produzierte Watteprodukte für verschiedene Eigenmarken. Noch bis 2019 war Nicolas Härtsch hier noch CEO. Der Vertreter der Gründerfamilie hatte das Ruder 2014 übernommen, um eine Verlagerung der Produktion noch Polen zu verhindern. Diese hatte sein Vorgänger eingeleitet, weil sich die Massenproduktion von Watte in der Schweiz nicht mehr lohne.

2017 wurde die Flawa dann doch aufgeteilt. Die Watteproduktion ging als Flawa Consumer an die U.S. Cotton. Härtsch blieb bis 2019 als CEO im Unternehmen. Nun scheint diese Sparte am Ende: U.S. Cotton hat sich entschieden, die Watte in den USA zu produzieren. Damit fällt für die Schweizer Tochter der mit Abstand wichtigste Kunde weg.

Erfolg mit Intelligenten Verbandskasten

Flawa iQ ist das weltweit erste intelligente Erste-Hilfe-System. Bild: Pd

Die ursprüngliche Flawa AG existiert juristisch aber immer noch. Und das Unternehmen ist weiterhin im Flawa-Gebäude tätig. Watte produziert das Unternehmen aber nicht mehr. Seit 2018 entwickelte es die flawa iQ. Dabei handelt es sich um einen neuartigen Erste-Hilfe-Koffer, der vor allem in Unternehmen eingesetzt wird. Der Koffer und die darin enthaltenen Medikamente und Verbandsstoffe sind mit dem Internet verbunden und bestellen sich selbst nach. Mit dem intelligenten Koffer ist das Unternehmen seit 2020 auf dem Markt – sehr erfolgreich, wie CEO Pascal Schwarz sagt. Gleichwohl bedaure er die Vorgänge bei der Flawa Consumer GmbH. Nicolas Härtsch ist hier immer noch Verwaltungsratspräsident.

Die Pflaster und Verbandsstoffe, die heute in der Schweiz unter der Marke Flawa vertrieben werden, stammen ebenfalls nicht von der Flawa Consumer AG. Bei der Aufteilung gingen die Medizinalprodukte an die deutsche Lohmann & Rauscher, einem langjährigen Partner in diesem Bereich. Flawa Medical in St.Gallen ist heute auch der Schweizer Ableger von Lohmann & Rauscher.