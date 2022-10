Maschinenbau Rieter mit weniger Aufträgen, aber hohem Auftragsbestand Der Hersteller von Spinnmaschinen hat im laufenden Jahr 2022 und vor allem im dritten Quartal deutlich weniger Bestellungen erhalten als in der Vorjahresperiode. Ein Bestellbestand von relativ hohen zwei Milliarden Franken sichert aber eine Auslastung bis 2024.

Ringspinnmaschinen des Winterthurer Textilmaschinenherstellers Rieter. Bild: PD

Der Winterthurer Textilmaschinenhersteller Rieter hat in den ersten neun Monaten 2022 Bestellungen im Wert von 1,1 Milliarden Franken erhalten. Das sind 35 weniger als in der Vorjahresperiode. Ein Rückgang war nach dem vorjährigen Rekord erwartet worden, aber nicht in diesem Ausmass. Besonders stark gab das Segment Maschinen und Systeme mit –46 Prozent, während sich die Services mit –8 Prozent besser schlugen und die Komponenten mit +9 Prozent gar zulegten.

Im dritten Quartal nahm Rieter insgesamt nur noch Bestellungen im Wert von 226 Millionen Franken entgegen, zwei Drittel weniger als im Vorjahresquartal. Rieter schreibt, das spiegle eine erwartete Normalisierung. Zudem dämpften geopolitische und weltwirtschaftliche Ungewissheiten und Lieferkettenstörungen die Nachfrage.

Bestellbestand über 400 Millionen Franken höher als vor Jahresfrist

Per Ende September 2022 verfügt das Unternehmen indessen über einen «aussergewöhnlich hohen» Bestellbestand von 2 Milliarden Franken nach 1,56 Milliarden vor Jahresfrist. Damit sei die Auslastung in allen drei Geschäftsbereichen bis weit ins 2023 respektive 2024 sichergestellt. Die Stornierungsrate lag in der Berichtsperiode bei rund 5 Prozent.

Derweil zeigten die Massnahmen zur Steigerung von Umsatz und Profitabilität im laufenden zweiten Halbjahr 2022 Wirkung, hiess es. So stieg der Umsatz im dritten Quartal um 43 Prozent auf 367 Millionen Franken. Für die ersten neun Monate 2022 beträgt der Umsatz 987 Millionen Franken, 50 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode und 18 Millionen mehr als im ganzen 2021.

Mehr Umsatz, weniger Gewinn

Für das ganze Jahr 2022 rechnet Rieter mit einem Umsatz von 1,4 Milliarden Franken. Den Bestellbestand in Umsatz umzumünzen, bleibe im Zusammenhang mit den bekannten Ungewissheiten weiterhin mit Risiken behaftet. Trotz des erwarteten Umsatzsprungs geht Rieter davon aus, dass Betriebsergebnis (2021: 48 Millionen Franken) und Reingewinn (2021: 32 Millionen) unter Vorjahr zu liegen kommen.

Grund dafür sind laut Mitteilung «die erheblichen Kostensteigerungen für Material und Logistik, zusätzliche Kosten zur Kompensation von Materialengpässen sowie Aufwendungen in Zusammenhang mit der Akquisition in den Jahren 2021/2022». Bei dieser Akquisition handelte es sich um die Übernahme der Schlafhorst-Spulmaschine und zweier Komponentengeschäfte des Saurer-Konzerns für 300 Millionen Euro.