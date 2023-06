MASCHINENBAU Mit grösseren Bauteilen sollen Autos nachhaltiger gebaut werden – Bühler stellt dafür neue Druckgussmaschine vor. Die Automobilindustrie muss nachhaltiger und effizienter produzieren. Die neue Druckgussmaschine der Uzwiler Bühler soll dabei helfen. Die Aluteile, die diese Maschine giesst, können bis zu 100 Bauteile ersetzen.

Die «Carat 840» kann in Millisekunden über 200 Kilogramm Aluminium giessen. Bild: PD

Der Uzwiler Technologiekonzern Bühler bringt eine neue Druckgussmaschine für besonders grosse Teile auf den Markt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Maschine ist rund 7,6 Meter hoch und steht auf einer Grundfläche von 160 Quadratmetern. Die «Carat 840» giesst laut der Mitteilung innert Millisekunden über 200 Kilogramm Aluminium in eine Form. Die Maschine ist vor allem für Kunden aus der Automobilindustrie interessant. Die Möglichkeit, grössere und komplexere Teile produzieren zu können, mache die Autoproduktion effizienter. Mit solchen Megacasting-Lösungen könne man 70 bis 100 Bauteile durch ein einziges Druckgussteil ersetzen. So könnten zahlreiche Verarbeitungsschritte sowie CO 2 -Emissionen eingespart werden, schreibt Bühler weiter.

«Die Zukunft des Automobilmarktes wird von verschiedenen Kräften bestimmt», sagt Cornel Mendler, Managing Director Die Casting bei der Bühler Gruppe laut der Mitteilung. «Die Hauptfaktoren sind heute die Verringerung der Komplexität, die Steigerung der Produktivität und die Verbesserung der Nachhaltigkeit» Die Nachhaltigkeit werde auch damit gefördert, dass die Maschine weniger Abfall produziert. Überschüssiges Aluminium könne direkt wieder eingeschmolzen und wieder verwendet werden. Gleichzeitig könnten Alu-Legierungen mit kleinem CO 2 -Fussabdruck verwendet werden und es sei möglich, die Maschine vollständig mit erneuerbaren Energien zu betreiben. «So können auch die Automobilhersteller den CO 2 -Fussabdruck ihrer Produkte verringern», sagt Martin Langler, Global Director Product Management für Druckgussprodukte bei Bühler.

Mit Partnern entwickelt

Entwickelt wurde die «Carat 840» auch mit dem österreichischen Maschinenbauer Engel, mit dem Bühler schon seit 30 Jahren zusammenarbeitet. So stellte Bühler die neue Maschine an einer Veranstaltung im Engel-Werk in St.Valentin bei Linz vor. «Unser gemeinsames Streben nach innovativen Lösungen kann Grosses schaffen», sagt Mendel laut einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen. Die «Carat 840» sei dafür ein gutes Beispiel.