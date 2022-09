Maschinenbau Klein für Bühler, gross für Pronatec: eine neue Anlage verarbeitet Biokakao in der Ostschweiz Die Schaffhauser Firma Pronatec hat die Verarbeitung ihrer Biokakaobohnen vom Ausland in die Schweiz gezügelt. Dazu hat sie in eine hochmoderne Anlage des Bühler-Konzerns investiert.

Die Kakaoverarbeitungsanlage von Bühler bei der Firma Pronatec im schaffhausischen Beringen. Bild: PD

Die Firma Pronatec, die Biorohstoffe für Lebensmittel und Bioschokolade herstellt, hat im schaffhausischen Beringen eine Prozessanlage zur Kakaoverarbeitung mit Maschinen des Uzwiler Bühler-Konzerns offiziell eröffnet. Damit hat Pronatec die Verarbeitung ihrer Biokakaobohnen von externen Lohnverarbeiterin im Ausland in die Schweiz verlagert.

Für Bühler ist die hochmoderne Anlage verhältnismässig klein, für Pronatec als KMU aber eine grosse Investition. Deshalb und weil die Anlage in der Schweiz steht, wird von ihr laut Pronatec «ein Höchstmass an Effizienz gefordert», damit der Produktionsstandort Beringen erfolgreich sein könne.

Qualität, Regionalität und Nähe als Vorteile

Pronatec-Chef David Yersin. Bild: PD

Pronatec-Chef David Yersin sagt über die Anlage, die schon im Frühling 2022 in Betrieb genommen worden ist: «Wir merken aber bereits, dass die Qualität und die Tatsache, dass wir regional produzieren, für viele unserer Kundinnen und Kunden immer mehr in den Vordergrund rückt. Somit ist es eine Investition in die Zukunft.»

Als weiteren Vorteil nennt Yersin die Tatsache, dass Bühler lediglich 30 Minuten von seiner Firma entfernt sei und man im Vorfeld der Beschaffung in Bühlers Anwendungszentrum in Uzwil habe Tests durchführen können. Zwei Kernelemente der Anlage, der Tornado-Nibs-Röster und eine Nova-Mühle, sind zudem im Bühler-Werk in Appenzell hergestellt worden,

Die Anlage röstet und vermahlt Kakaobohnen zu Kakaomasse und verarbeitet diese weiter zu Kakaopulver und -butter.