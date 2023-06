SUPERMÄRKTE Martin Lutz wird neuer Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz Peter Diethelm wird CEO der neuen Migros Supermarkt AG. Seinen Posten an der Spitze der Migros Ostschweiz übernimmt ab dem 1. Juli Martin Lutz. Er war bisher Leiter der Direktion Finanzen und Services.

Die Migros Ostschweiz erhält einen neuen Geschäftsleiter. Bild: Andrea Tina Stalder

Peter Diethelm stiess 1995 zur Migros, wo er zuerst beim Migros-Genossenschaftsbund für Eier und Eiprodukte verantwortlich war. 2008 wechselte er zur Migros Ostschweiz als Chef der Supermärkte. 2015 übernahm er die Spitze der Ostschweizer Genossenschaft. Nun wird er ab Anfang 2024 Chef der Migros Supermarkt AG. In dieser neuen Gesellschaft will die Migros künftig ihr Supermarktgeschäft bündeln.

Peter Diethelm wird neuer CEO der Migros Supermarkt AG. PD

Der Abschied von der Migros Ostschweiz falle ihm schwer, sagt Diethelm laut einer Mitteilung. «Das enorme Engagement aller Mitarbeitenden und die Zusammenarbeit über alle Direktionen hinweg haben mich tief beeindruckt.» Leo Staub, Präsident der Verwaltung der Regionalgenossenschaft, lobt den langjährigen Geschäftsleiter. «Er hat in den letzten 15 Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass unser Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich und in der Ostschweiz verankert ist.» Diethelm habe sich aber auch auf nationaler Ebene für die neue Supermarkt-Organisation eingesetzt. Deshalb begrüsse Staub seine Ernennung zum CEO der neuen Gesellschaft.

Finanzchef wird Geschäftsleiter

Martin Lutz übernimmt ab dem 1. Juli die Position als Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz. Nik Roth

Die Nachfolge an der Spitze der Migros Ostschweiz ist bereits geregelt. Martin Lutz, bisheriger Leiter Finanzen und Services, wird der neue Geschäftsleiter – und zwar schon ab dem 1. Juli. Die Verwaltung hat ihn bereits gewählt. Lutz stiess 2016 von Raiffeisen Schweiz zur Migros Ostschweiz. Seit 2020 leitet er die Finanzen und Services und war auch stellvertretender Geschäftsleiter. «Ich danke für das Vertrauen, das die Verwaltung in mich setzt», sagt er laut Mitteilung.

Eine Änderung gibt es auch an der Spitze der Verwaltung der regionalen Genossenschaft. Leo Staub übergibt das Präsidium auf den 1. Juli an Nicolò Paganini. Dieser freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Geschäftsleiter. «Mit Martin Lutz haben wir eine Persönlichkeit gewählt, die einen grossen Anteil am Erfolg der Migros Ostschweiz in den vergangenen Jahren hat.» Ausserdem werde Lutz den Aufbau der neuen Supermarkt-Organisation nach Kräften unterstützen.