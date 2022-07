Luftschifffahrt Zeppeline sollen klimafreundlicher über den Bodensee fliegen Die Zeppelin Luftschifftechnik GmbH entwickelt zusammen mit der Universität Stuttgart einen Hybridantrieb für die Luftschiffe.

Zeppeline läuten den Abschied vom Kerosin ein. PD

Kreisen Zeppeline über dem Bodensee, verbrennen sie dabei bisher pro Jahr rund 100000 Liter Flugbenzin. Für die Zeppeline am Bodensee will der Hersteller in Friedrichshafen nun bis zum Jahr 2024 einen klimaschonenderen Antrieb entwickeln. Das berichten die Deutsche Presseagentur und das Online-Portal «ITTagesschau». Dann könne ein hybrid-elektrischer Antrieb am Boden in den Testbetrieb gehen, wird Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH, Eckhard Breuer zitiert. Mit der Universität Stuttgart und Fördergeldern des deutschen Bundeswirtschaftsministeriums arbeite man schon seit 2020 an einer Machbarkeitsstudie. Bisher werden die Zeppeline Neuer Technologie (NT) von drei Motoren angetrieben, die Flugbenzin verbrennen.

55 Liter Kerosin pro Flugstunde

Pro Flugstunde verbrauchten die Zeppeline im Schnitt etwa 55 Liter Treibstoff, sagte Breuer. «Bei einem Rundflug von 45 Minuten Dauer und 14 Passagieren an Bord entfallen somit etwa 3 Liter Flugbenzin auf jeden Passagier.» Damit sei der Zeppelin NT, bezogen auf die Flugdauer, «eines der CO₂-emissionsärmsten Luftfahrzeuge überhaupt».

Ganz auf einen Verbrenner könnten die Zeppeline aber wohl auch mit einem hybrid-elektrischen Antrieb nicht verzichten. Wasserstoff-Brennstoffzellen seien aktuell zu schwer für die Luftschiffe, zudem müssten die Wasserstoff-Tanks aufwendig gekühlt werden. Auch rein elektrische Antriebe mit Batterien schieden wegen des hohen Gewichts und der zu kurzen Flugdauer aus, sagte Breuer. Als beste Möglichkeit sehe man daher vorerst einen effizienten Verbrenner als Energiequelle für E-Motoren – zum Beispiel eine Gasturbine, die mit nachhaltigen Treibstoffen betrieben werden könnte.

Eine grosse Hürde auf dem Weg zu klimaschonenderen Zeppelin-Antrieben sei das europäische Luftrecht, betont Breuer. Bisher gebe es dort keine Regeln zu Zulassung und Betrieb von kommerziellen Luftfahrzeugen wie dem Zeppelin NT mit elektrischen oder hybrid-elektrischen Antrieben. Dennoch sehe die Zeppelin Luftschifftechnik «grosses Potenzial» in der Nutzung von E-Motoren, sagte Breuer. Diese könnten zwischen Start und Landung abgeschaltet werden und wären somit auch leiser als Verbrenner.