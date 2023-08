LOGISTIK Gebrüder Weiss beliefert kroatische Inseln mit Elektro-Dreirädern Die leisen, umweltfreundlichen Lieferwagen würden helfen, den Charme der Inseln zu bewahren.

Seit diesem Sommer ist Gebrüder Weiss mit Elektro-Dreirädern unterwegs. PD

Die engen Gassen und kleinen Ortschaften der kroatischen Inseln sind ein schweres Pflaster für Logistiker. Das Vorarlberger Transportunternehmen Gebrüder Weiss löst das Problem nun mit Elektro-Dreirädern. Die leisen und wendigen Fahrzeuge beliefern seit diesem Sommer auf den Inseln Rab und Lošinj Firmen und Privathaushalte, wie das Unternehmen mitteilt.

«Es ist wichtig, die Authentizität und Einzigartigkeit der Inseln zu bewahren», so Barbara Bujačić, Landesleiterin Kroatien bei Gebrüder Weiss.. Mit der Zustellung durch E-Dreiräder trage das Unternehmen dazu bei, dass die Inseloasen ihren ursprünglichen Charme beibehalten. Neben E-Dreirädern setzt Gebrüder Weiss in Kroatien seit kurzem auch Elektro-Transporter für Lieferaufträge in Zagreb ein.

Mit diesen Maßnahmen in Kroatien unternehme Gebrüder Weiss einen weiteren Schritt auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität bis 2030, heisst es in der Mitteilung weiter. Seit mehreren Jahren investiert das Unternehmen in alternative Antriebe im Schwerlastverkehr. So werden beispielsweise im Großraum Wien ein Elektro-Lkw für den Nahverkehr eingesetzt und Endkunden in Österreich und Ungarn mit Elektrofahrzeugen beliefert. Zudem ist seit 2021 einer der weltweit ersten Wasserstoff-Lkw in der Schweiz regelmässig im Einsatz. Die Anschaffung weiterer Wasserstoff- und Elektro-Lkw ist 2024 in Deutschland geplant.