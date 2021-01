Lockdown Alles muss raus – im Lockdown hoffen Ostschweizer Modegeschäfte auf den Frühling Mit Ausverkauf und Aktionen versuchen die Kleidergeschäfte der Region, die Herbst- und Winterkollektionen an die Leute zu bringen. Denn nach dem Lockdown beginnt die neue Saison, mit neuen Kollektionen – und die müssen bezahlt werden.

Im Hauptgeschäft von Mode Weber in St.Gallen herrschte letzte Woche Hochbetrieb. Rabatte lockten, denn möglichst viel soll noch vor dem Lockdown raus. Mit dem Resultat ist Lukas Weber, Mitglied der Geschäftsleitung, zufrieden. Denn bereits kommen die Kollektionen für Frühling und Sommer an, und die müssen bezahlt werden. Dabei habe der Ausverkauf geholfen, sagt Weber. Über den Online-Shop, den Mode Weber während des ersten Lockdowns eingerichtet hat, wird bereits Frühlingsmode angepriesen.

Die habe man zwar noch zurückhaltend eingekauft, sagt Lukas Weber. Das vergangene Jahr sei für das Unternehmen, das in der Ostschweiz insgesamt 20 Läden führt, nicht einfach gewesen. Doch nun hofft er, dass die Impfkampagne erfolgreich vorangeht und dass die Fallzahlen sinken. «So sind wir zuversichtlich, dass im späteren Frühling und gegen den Sommer wieder eine gute Stimmung herrscht.»

Päckli für Stammkunden

Das hofft auch Beatrice Iubatti, Inhaberin des Amriswiler Modegeschäftes Boesch Mode. Auch hier konnte man in den Tagen vor dem Lockdown noch von Rabatten profitieren. «Wir sitzen aber doch noch auf einem Teil der Wintermode», sagt Iubatti. Doch die verkauft sie weiterhin.

Übers Internet preist das Modehaus Angebote an, «auch telefonisch sind wir erreichbar. Wir stellen auch Päckli zusammen, die man zu Hause probieren kann», sagt Beatrice Iubatti. Ein Vorteil für den Laden: Das Coiffuregeschäft ihrer Tochter in denselben Räumlichkeiten ist weiterhin offen. So könnten die Kunden auch etwas abholen. Wichtig seien dafür auch sozialen Medien wie Instagram und Facebook. «So erreichen wir weiterhin unsere Stammkunden.»

«Der erste Lockdown hat uns mitten in der Saison erwischt», sagt Iubatti. Das sei dieses Jahr besser. Nun könne man die Frühlingssaison vorbereiten. «Wir hoffen jetzt, dass wir am 1. März wieder aufmachen können.»

Überraschungspaket statt Ausverkauf

«Einen Ausverkauf wollten wir bewusst nicht machen», sagt Michael Goldener, Geschäftsleitungsmitglied des Appenzeller Modehauses Goldener. «Das hätte nur zusätzliche Frequenzen in die Geschäfte gebracht. Und das wäre ja nicht im Sinn der Covid-Massnahmen.» Nicht nur das, in überfüllten Läden ist die individuelle Beratung auch schwieriger.



Michael Goldener. Bilder: PD

Statt im Laden findet der Ausverkauf virtuell statt: Kunden können ein Überraschungspaket bestellen. Sie zahlen hundert Franken und bekommen Kleider im Wert von 300 Franken. «Wir sind alle schon am Päckchen zusammenstellen, wir wurden bereits ziemlich überrannt.» So kann das Appenzeller Modehaus doch noch die Herbst- und Winterkollektionen verkaufen. Denn nach dem Lockdown steht der Frühling vor der Tür. «Da wollen wir mit frischer Frühlingsmode starten», sagt Goldener. Denn Ende Februar komme meist die Wende. «Da wollen die Kunden keine Wintersachen mehr.»

Von der Marge bleibt bei dieser Aktion zwar nichts übrig, aber sie bringt Liquidität ins Haus. Denn die Frühlingsmode trifft bald ein, und sie muss schnell bezahlt werden. «Das ist das grosse Problem der Branche», sagt Michael Goldener. Man habe deshalb auch vorsichtig eingekauft. «Im ersten Lockdown konnte man mit manchen Lieferanten noch verhandeln», sagt Goldener. «Doch vielen steht das Wasser unterdessen ebenfalls bis zum Hals.»

Gemütlichere Mode dank Corona

Corona hat auch verändert, was die Leute anziehen. «Anzüge und Business-Hemden waren im letzten Jahr wenig gefragt», sagt Michael Goldener. Dafür verkaufe man mehr Kleider für zu Hause oder Freizeitmode. Und das Interesse für Business-Mode dürfte tief bleiben, vermutet Goldener. «Man hat sich jetzt eine Zeit lang per Videomeeting im T-Shirt gesehen», sagt er. Und das Homeoffice habe sich in der Pandemie vielerorts etabliert. «Da braucht auch der Chef nicht mehr jeden Tag einen Anzug.»

Lukas Weber.

Das spürt auch Mode Weber. Schon vor Corona sei der Trend in Richtung sportliche Kleidung und Freizeitmode gegangen, sagt Lukas Weber. Corona hat den beschleunigt. Auch die Businessmode werde sportlicher, es gehe weg von Krawatten, Anzügen und Deux-Pieces. Andererseits freue man sich darauf, wieder Feste zu feiern, ist Weber überzeugt, «Bei Festmode gibt es einen Nachholbedarf.»