Lesebuch «Stadler – Von Bussnang in die Welt» erzählt den Aufstieg des Ingenieurbüros zum Weltkonzern in der Bahntechnik In einem druckfrischen Buch beschriebt Autor Philipp Landmark in zwei Dutzend Geschichten, wie sich der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler über die Jahre und Jahrzehnte zu einem Unternehmen von Rang und Namen entwickelt hat.

Das neue Servicecenter Stadlers auf dem Areal der ehemaligen Firma Tuchschmid in Frauenfeld. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Mai 2022)

Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler hat ein neues Buch über seine Geschichte herausgegeben. Ursprünglich war angedacht, es bereits 2020 im Umfeld der ersten Generalversammlung (GV) Stadlers nach dem Börsengang zu publizieren, doch Corona hat der GV und damit der Planung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Danach musste zudem auch noch die Wechsel an der operativen Spitze unter anderem mit dem Abgang von CEO Thomas Ahlburg eingearbeitet werden.

Das Cover des neuen Stadler-Buchs. Bild: PD

Nun aber liegt das Buch «Stadler – Von Bussnang in die Welt» vor, verfasst vom ehemaligen «Tagblatt»-Chefredaktor Philipp Landmark, und das just zum 80-Jahr-Jubiläum Stadlers. Landmark erhebt mit dem fast 300 Seiten umfassenden, reich bebilderten Buch nicht den Anspruch, die ganze Historie Stadlers lückenlos darzustellen. Er zeigt vielmehr in zwei Dutzend Geschichten eine Reihe wesentlicher Entwicklungen auf, die in der Summe Stadler zu dem machen, was das Unternehmen heute ist, nämlich ein breit diversifizierter, weltführender Bahntechnikkonzern mit 13'100 Beschäftigten.

Der Niedergang der Anderen als Vorteil für Stadler

Gegründet 1942 während des Zweiten Weltkriegs von Ernst Stadler als Ingenieurbüro, etablierte sich dieses als kleiner Nischenanbieter im Schweizer Eisenbahnmarkt. 1989 kaufte Peter Spuhler 30-jährig der Witwe des verstorbenen Gründers die Firma mit 18 Mitarbeitenden ab, mit Hilfe eines Kredits über fünf Millionen Franken der Thurgauer Kantonalbank. Mit dem Gelenktriebwagen (GTW) entwickelte Stadler 1995 den ersten eigenen Personenzug.

In den Folgejahren spielte Stadler in die Hände, dass andere Anbieter der ruhmreichen Schweizer Bahnindustrie nach und nach aufgaben, namentlich Schindler, ABB mit Adtranz (Joint Venture zusammen mit Daimler-Benz) und Sulzer mit der Tochter SLM, der «Lo­ki». Das ermöglichte es Spuhler, sein Portfolio auch durch externe Infrastruktur und Know-how zu erweitern, etwa mit dem Erwerb der Schindler-Waggonfabrik in ­Altenrhein, des Zahnradbahngeschäfts der SLM oder der vollständigen Übernahme des Berliner Standorts, den Stadler zusammen mit Adtranz betrieben hatte.

Ergänzung einer älteren Publikation

Das neue Buch ergänzt die im Jahr 2010 erschienene Publikation «Stadler – Von der Stollenlokomotive zum Doppelstockzug». Autor Theo Weiss verfolgte bei diesem inzwischen vergriffenen Werk einen stärker technischen und chronologischen Ansatz.