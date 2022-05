LEBENSMITTELINDUSTRIE Bühler züchtet Insekten In der Ernährung der Zukunft spielen Insekten eine wichtige Rolle, glaubt man bei Bühler. Deshalb eröffnet der Technologiekonzern in Uzwil das «Insect Technology Center». Hier will man mit der Branche neue Lösungen entwickeln.

Diese Larven der Schwarzen Soldatenfliege wurden im «Insect Technology Center» von Bühler bereits gezüchtet. Bild: PD

Seit die Bühler AG vor 130 Jahren mit dem Bau von Mühlen begonnen hat, ist die Lebensmittelindustrie wichtiger Kunde des Konzerns. Und Bühler will scheinbar auch in 130 Jahren noch die Branche mit Anlagen und Geräten beliefern. So besteht in Uzwil schon seit einigen Jahren eine Abteilung, die sich mit Anlagen für die Aufzucht von Insekten befasst. Denn diese hätten für die Ernährung von Mensch und Tier eines Tages grosse Bedeutung: Bereits 2030 könnte eine halbe Million Tonnen Insektenproteine weltweit als Futtermittel genutzt werden.

Insekten bergen Zukunftspotenzial

Andreas Baumann, Leiter des Marktsegments Insect Technology, gemäss einer Mitteilung, Bühler AG. PD

Denn Insekten seien ein wichtiger Baustein in einem nachhaltigen Lebensmittelsystem. So verwerten die Insekten in erster Linie Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie – und ihr Kot kann wiederum als Dünger eingesetzt werden. «Wir setzen uns dafür ein, dass die Branche ihr volles Potenzial ausschöpfen kann», sagt Andreas Baumann, Leiter des Marktsegments Insect Technology, gemäss einer Mitteilung.

Mit der Eröffnung des Insect Technology Center sei man dem einen Schritt näher gekommen. Aufgrund seines Beitrags zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem wurde es vom Schweizer Bundesamt für Umwelt (Bafu) gefördert.

Klimasystem und Sensoren

Herzstück des Anwendungszentrums sind zwei Wachstumskammern für Insektenlarven. Die Kammern sind nicht nur mit einem Klimakontrollsystem ausgestattet. Eine Reihe von Sensoren ermöglicht es auch, den Prozess genau zu verfolgen. Zusammen mit den Kunden will man hier Versuche mit verschiedenen Rohstoffen durchführen, neue Produkte entwickeln und Schulungen durchführen. Im ITC wird mit den beiden für die industrielle Produktion wichtigsten Insektenarten gearbeitet, mit der schwarzen Soldatenfliege und dem Mehlwurm.

Die beiden Insektenwachstumskammern imitieren die Aufzucht unter industriellen Bedingungen. Bild: PD

Aufbau von Grossanlagen beschleunigen

Für den Aufbau einer industriellen Insektenfabrik sind verschiedene Faktoren wichtig: «Dazu gehören die Suche nach dem richtigen Ausgangsmaterial für die Aufzucht der Larven; die Auswahl eines geeigneten Insektenstamms, die Festlegung der besten klimatischen Bedingungen sowie die Messung von Emissionsdaten, die für das Genehmigungsverfahren erforderlich sind», sagt Andreas Bauman.

Das ITC ziele darauf ab, Projekte für Grossanlagen im Insektenbereich zu beschleunigen. Dank der neuen Versuchsanlage könnten Kunden die technologische Machbarkeit demonstrieren und müssten so unter Umständen nicht in eine teure Pilotanlage investieren. Die industrielle Insektentechnologie in Aktion zu sehen, mache sie zudem greifbar, heisst es in der Mitteilung.