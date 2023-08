KONJUNKTUR Ostschweizer Wirtschaft verliert an Schwung Der Abschwung der globalen Wirtschaft wird auch in der Ostschweiz spürbar. Vor allem die exportorientierte Industrie stellt eine verschlechtere Auftragslage fest. Der Binnenmarkt wird hingegen vom stabilen Arbeitsmarkt gestützt.

Die Auftragslage der Ostschweizer Exportindustrie hat sich verschlechtert. Bild: Benjamin Manser

Die US-Wirtschaft kühlt sich ab, auch aus dem Euroraum fehlen positive Konjunktursignale. Gerade die deutsche Autoindustrie schwächelt. Ein Grund für die Abkühlung sind auch die Zinserhöhungen der Notenbanken.

«Diesen Gegenwind sieht man an der Auftragslage der Ostschweizer Exportindustrie», sagt Beat Schiffhauer, Analyst bei der SGKB und Mitglied des Konjunkturboards Ostschweiz an der Präsentation der Halbjahreszahlen der Bank. Die Bestellungen gehen zurück, Aufträge fehlen zunehmend. Ein ähnliches Bild zeichnet der neuste Thurgauer Wirtschaftsbarometer. Die Thurgauer Industrie schätzt ihre Geschäftslage im Gegensatz zum Schweizer Schnitt zwar noch positiv ein, aber die Stimmung hat sich eingetrübt. «Die Betriebe gehen von einem weiteren Rückgang der Produktion und der Bestellungen aus», heisst es dort.

Hohe Lagerbestände

Weitgehend entspannt haben sich zwar die Engpässe in den Lieferketten. Eine Folge davon sind steigende Lagerbestände. Solche seien zum Teil zwar gewollt: Man setzt heute auf etwas höhere Lager und mehr Lieferanten als noch vor Corona, sagt Schiffhauer. Weil die Bestellungen fehlen, steigen aber auch die Lager an Fertigprodukten bei den Schweizer Unternehmen. Auch werde es immer schwieriger, höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben. «Der Wettbewerb nimmt zu – auch wegen der vollen Lager.»

Abgeschwächt hat sich so auch der Arbeitskräftemangel in der Industrie. Diese schätzen ihren Mitarbeitendenbestand derzeit eher als zu hoch ein. Abbauwellen seien aber nicht zu erwarten, meint Schiffhauer. «Die Unternehmen wissen, dass sie die Leute brauchen, wenn es wieder aufwärts geht.»

Beat Schiffhauer, Konjunkturexperte SGKB/Konjunkturboard Ostschweiz. PD

Starker Arbeitsmarkt stützt Nachfrage

Weiterhin akut ist der Personalmangel aber im Binnenmarkt, insbesondere auf dem Bau. Gerade Sanierungen im Energiebereich sorgen dafür, dass den Bauunternehmen die Arbeit nicht ausgeht, sagt Schiffhauer. Auch das Thurgauer Wirtschaftsbarometer erwähnt den Bausektor als Konjunkturstütze. Allerdings sei die Auftragslage nicht mehr so gut wie auch schon. Trotzdem rechnen die Betriebe bis Ende Jahr noch mit einer positiven Geschäftslage.

Der weiterhin stabile Arbeitsmarkt mit tiefer Arbeitslosigkeit kurbelt auch die Inlandsnachfrage an. Zwar kaufen die Leute weniger dauerhafte Güter wie Fernseher oder Möbel als noch während der Pandemie, sagt Schiffhauer. Trotzdem freut sich der Detailhandel: Laut dem Thurgauer Wirtschaftsbarometer erwarten die Händler für das dritte Quartal steigende Umsätze und wollen ihren Personalbestand ausbauen. Auch die Thurgauer Hotellerie vermeldet steigende Logiernächte. Insbesondere deutsche Gäste würden wieder vermehrt in die Ostschweiz reisen.

Für die nächsten Monate dürfte die Abkühlung in der Industrie wegen der schwachen Nachfrage weiter andauern. Eine schwere Rezession zeichne sich aber nicht ab, da Detailhandel und Bau die Konjunktur stützen. Bereits im nächsten Jahr sei wieder mit einem Aufschwung zu rechnen.