KONJUNKTUR Zwischen Rezessionsangst und vollen Auftragsbüchern: 2023 wird «extrem spannend», sagt Raiffeisen-CIO Wie wird das Wirtschaftsjahr 2023? Raiffeisen-Investment-Chef Matthias Geissbühler geht von einer Stagflation aus und sieht für Anleger Chancen bei Anleihen.

Wichtigste kurzfristige Herausforderung für die Ostschweizer Wirtschaft: Die drohende Energiemangellage. In Birr wird ein Reservekraftwerk für den Notfall gebaut. Michael Buholzer / KEYSTONE

2022 war ein absolutes Ausnahmejahr. Das sagt Matthias Geissbühler, Investment-Chef der Raiffeisen am Ausblick zum Beginn des neuen Jahres. Das gilt gerade für die Finanzmärkte, die gerade seit Beginn des Ukraine-Kriegs arg durchgeschüttelt wurden. Der brachte Unsicherheit, verschärfte die Inflation, die über Jahre verschwunden gewesen war. Und um sie zu bekämpfen, beendeten die Notenbanken ihre Tiefzinspolitik.

Spannende Monate

Doch auch 2023 werde «extrem spannend», sagt Geissbühler weiter. Die grosse Frage, die die Weltwirtschaft umtreibt, ist die drohende Rezession. Verschiedene Anzeichen zeigen auf ein Abschwächen der Konjunktur: Der Einkaufsmanager-Index rutschte zuletzt in den meisten grossen Märkten in den roten Bereich. Auch die Unterschiede zwischen lang- und kurzfristigen Zinsen weisen auf eine Rezession hin. Und die Konsumentenstimmung sei so schlecht wie schon lange nicht mehr, sagt Geissbühler ‒ auch wenn sie weiterhin Geld ausgeben. Aber die Ersparnisse aus der Pandemie dürften eines Tages aufgebraucht sein, so Geissbühler. Und auch die Inflation dürfte die Nachfrage dämpfen. Und das würde die Konjunktur weiter schwächen.

Matthias Geissbühler ist Chief Investment Officer bei Raiffeisen Schweiz. PD

Trotzdem rechnet man bei Raiffeisen für 2023 nicht in erster Linie mit einer tiefen Rezession. Im Vordergrund steht für Geissbühler ein anderes Szenario: eine Stagflation. Der Begriff wurde in den 1970er-Jahren geprägt, er beschreibt eine Situation, in der die Inflation hoch bleibt, die Konjunktur aber kaum vom Fleck kommt. Und auch fürs nächste Jahr rechnet Geissbühler mit einem Wachstum von 0,5 Prozent in den USA und einem Wert um den Nullpunkt für Europa. Die Inflation habe zwar den Höhepunkt erreicht, bleibe aber über den Werten, die die Notenbanken anstreben. So dürften diese weitere Zinserhöhungen ins Auge fassen, wenn auch nicht mehr so stark wie im vergangenen Jahr.

Sanfte Landung?

Doch Zinserhöhungen bergen stets das Risiko, die Konjunktur abzuwürgen. Und so bleibt auch eine Rezession weiter im Bereich des Möglichen ‒ wahrscheinlicher jedenfalls als eine sanfte Landung. In diesem Szenario würde das Wirtschaftswachstum positiv bleiben und die Inflation schnell zurückgehen, sodass die Notenbanken Ende Jahr die Zinsen bereits wieder senken könnten.

Die Lockdowns in China brachten den Welthandel immer wieder durcheinander. Nach der Lockerung grassiert nun das Coronavirus. Alex Plavevski / EPA

Ohne ein Ende des Ukraine-Kriegs und eine schnelle Überwindung der Covid-Krise in China wäre ein solches Szenario aber unrealistisch ‒ auch wenn die Aktienmärkte genau dieses Szenario erwarten. Das sei allerdings nicht unbedingt ein guter Indikator, sagt Geissbühler. «Die Aktienmärkte drehen gewöhnlich erst, wenn die Rezession schon da ist.»

Ostschweizer Industrie mit vollen Büchern

In der Ostschweiz ist von der Rezession allerdings kaum etwas zu sehen. «Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll», sagte Jan Riss, Chefökonom der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell gestern Abend in der Diskussionssendung «Zur Sache» auf TVO. Die Ostschweizer Firmen schätzen die Geschäftslage weiterhin als gut ein. Gerade die Industrie oder das Baugewerbe seien gut ausgelastet. Auch auf dem Arbeitsmarkt sieht die Situation nicht nach einer Rezession aus. Die Arbeitslosigkeit liegt in der Ostschweiz bei gerade mal 1,6 Prozent. «Die Leute halten ihren Arbeitsplatz für sicher», sagte Riss. «Deshalb geben sie auch weiter Geld aus» ‒ auch wenn die Konsumentenstimmung gedämpft scheint.

Nicht nur in der Ostschweiz ist die Arbeitslosigkeit vergleichsweise tief. Das heisse aber nicht, dass keine Rezession im Anmarsch sei, sagte Geissbühler: «Arbeitslosigkeit ist ein nachgelagerter Indikator.» In der Ostschweiz ist das Problem zurzeit aber eher der Mangel an Arbeitskräften. «In manchen Branchen führe dieser bereits zu einem Abschwung», sagte Riss. Zum Beispiel im Gastgewerbe. Der Arbeitskräftemangel sei tatsächlich die langfristig wichtigste Herausforderung für die Ostschweizer Wirtschaft. Bereits seit 2019 gingen jedes Jahr mehr Leute in Pension, als in den Arbeitsmarkt nachrückten. «Und die Schere tut sich in den nächsten Jahren weiter auf.»

Jan Riss, Chefökonom IHK St.Gallen-Appenzell. Picasa

Kurzfristig sieht Riss als wichtigste Herausforderung aber den drohenden Energiemangel. Auch diesem kann er aber Positives abgewinnen: Es werde nun noch intensiver nach Energiesparmöglichkeiten gesucht. Allerdings scheint doch nicht alles so rosig in der Ostschweizer Wirtschaft. Viele Unternehmen sind vorsichtig. «Wir sehen bereits, dass die Investitionen zurückgehen», sagte Riss. Wichtig sei nun, dass die Ostschweizer Wirtschaft ihre Innovationsfähigkeit behalten könne.

Anleihen lohnen sich wieder

Was bedeutet die Situation für Anleger? Zur Stagflation passen für Raiffeisen-CIO Matthias Geissbühler eher defensive Strategien, die auf Werterhalt setzen. Im Vordergrund stehen Aktien von soliden Unternehmen. Branchen wie Energie, Gesundheit oder Verbrauchsgüter bieten sich laut der Investment-Uhr von Raiffeisen an. Der Aktienmarkt bleibe aber gerade im ersten Halbjahr noch recht volatil, meint Geissbühler. Grosse Gewinne seien noch kaum zu erwarten. «Wir sind immer noch in einem Bärenmarkt.» Der dauere seit rund zehn Monaten an. «Und im Durchschnitt dauern die gut zwei Jahre.»

Trotzdem sei 2023 auch «ein Jahr der Opportunitäten», so Geissbühler. Chancen sieht er vor allem auf den Bondmärkten. Erstmals seit Jahren lohnen sich auch Anleihen wieder ‒ und zwar nicht mehr nur Hochzinsanleihen von Schwellenländern oder risikoreichen Unternehmen. «Wir sind aus diesen Anlagen ganz ausgestiegen», sagt Geissbühler.

Denn mit den Zinserhöhungen werfen sichere Staatsanleihen oder Obligationen von soliden Unternehmen wieder Gewinn ab. Was die Rendite anbelangt, holen auch Schweizer Staatsanleihen gegenüber Immobilienfonds auf. Doch auch diese bleiben attraktiv. «Im Gegensatz zum globalen Immobilienmarkt entwickelt sich der Schweizer Markt weiter positiv, auch wenn das Wachstum etwas abflacht», sagt Geissbühler.