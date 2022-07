Klimaziele Bühler experimentiert mit Lebensmittelabfällen zur Gewinnung von Energie Der Lebensmitteltechnologiekonzern Bühler will seinen CO 2- Fussabdruck deutlich reduzieren und baut mit belgischem Partner ein Testzentrum in Uzwil.

Auch im Ausbildungszentrum der Müllereifachschule der Bühler AG in Uzwil fällt verwertbare Biomasse an. Bild: Urs Bucher

Viele Unternehmen sind daran, ihre Klimaziele zu definieren und sich nachhaltig auszurichten. So auch der Bühler-Konzern aus Uzwil. An seinem Standort Uzwil investiert Bühler in die Verringerung seiner CO 2 -Emissionen. Dafür baut das Unternehmen gemeinsam mit dem belgischen Partner Vyncke ein Testzentrum zur Energie-Rückgewinnung aus Biomasse, die in den Application-&-Training-Centern von Bühler am Standort anfällt. Die Anlage diene auch zu Demonstrations- und Testzwecken mit Kunden und zur Weiterentwicklung integrierter Energieeffizienz-Lösungen, schreibt Bühler in einem Communiqué und Johannes Wick, Chef des Getreide- und Lebensmittelgeschäfts, ergänzt:

Johannes Wick, CEO Business Grains&Food, Bühler Uzwil. Bild: PD

«Das Bühler-Vyncke-Testzentrum ist für uns ein wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele und soll beispielhaft für Möglichkeiten der Energie-Rückgewinnung in der Nahrungsmittel- und Futterherstellung stehen.»

In Uzwil betreibt Bühler eine Vielzahl von Anwendungs- und Trainingszentren, in denen das Unternehmen neue Prozesse und Rezepte für Endprodukte entwickelt und testet. So etwa zur Vermahlung von Getreide und Kakao, zur Herstellung von Pasta, Zerealien, Schokolade, Futter und Fleisch-Ersatzprodukten aus Hülsenfrüchten. Hinzu kommen eine Versuchsbäckerei und eine Schulmühle. Aus diesen Anlagen fallen jährlich rund 550 Tonnen Biomasse an.

Spezialistin für saubere Energie

Diese Biomasse, wie Reisspelzen oder Kakaoschalen, wollen Bühler und Vyncke jetzt zur CO 2 -neutralen Energiegewinnung nutzen. Vyncke ist auf die Umwandlung von Biomasse und Industrieabfällen in saubere Energie spezialisiert und seit vergangenem Jahr strategischer Partner von Bühler. Da Biomasse, anders als fossile Brennstoffe wie Kohle oder Öl, das gespeicherte CO 2 ohnehin bei Verrottung oder Zerfall freigeben würde, ist die thermische Verwertung als CO 2 -neutral anerkannt, schreibt Bühler. Die Anlage soll nächstes Jahr in Betrieb gehen. Am Standort Uzwil werde sie zu einem Eckpfeiler der Heizenergie werden und so zur deutlichen Verringerung des CO 2 -Fussabdrucks beitragen. Zusammen mit anderen Massnahmen, die bereits umgesetzt würden, so die Umstellung auf Holzpellets, verringere diese Testanlage die CO 2 -Emissionen für Heizenergie um mehr als 60 Prozent.

Wissenschaftlich begleitet



Um die Erkenntnisse der Testanlage zu objektivieren, wird das Projekt wissenschaftlich von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa begleitet. Untersucht wird unter anderem, ob die Kesselasche weiterverwendet werden kann. Je nach Produkt, das verbrannt wird, könnte die Asche eine gute Grundlage für Dünger sein oder in Baustoffherstellung genutzt werden. Wick:

«Je vollständiger wir die Inhaltsstoffe der Nebenströme nutzen können, desto mehr kommen wir zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft mit weniger Abfällen und optimaler Energieausbeute.»