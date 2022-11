Klima Rolls-Royce vom Bodensee erhält Rolls-Royce der Nachhaltigkeitspreise In Friedrichshafen macht Rolls-Royce gerade beim Bau und der Entwicklung von MTU-Motoren Ernst mit möglichst klimaverträglichen Antrieben. Das honoriert auch das «Handelsblatt».

Rolls-Royce Power Systems hat ein Brennstoffzellensystem für eine zukünftige CO 2 -freie Energieversorgung gebaut. PD

Der Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce ist mit dem Sonderpreis «Global Transition High Potential» des Global Transition Award des «Handelsblatt» ausgezeichnet worden. Mit diesem Award zeichnet der Verlag Unternehmen aus, die mit ihren Strategien und Zielen konkrete Schritte eingeleitet haben, um zu verhindern, dass sich die Erde bis zum Jahr 2100 um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmt, und damit als Vorreiter gelten.

Die Auszeichnung mit dem Global Transition Award zeige, dass Rolls-Royce Power Systems, ein Unternehmen mit einer 110-jährigen Tradition in der Herstellung von Verbrennungsmotoren, mit seinem Transformationsprogramm «Net Zero at Power Systems» auf dem richtigen Weg zum Hersteller nachhaltiger Lösungen für Antrieb und Energie sei, sagt Otto Preiss, Technikvorstand und COO des Geschäftsbereichs Power Systems von Rolls-Royce.

Die MTU-Antriebs- und Energielösungen des Unternehmens kommen etwa in der kommerziellen Schifffahrt, in schweren Landfahrzeugen, in Zügen, in Yachten und in der Energieversorgung zum Einsatz.

Die Jury lobte besonders, dass Rolls-Royce Power Systems seine Klimaziele glaubwürdig in die Struktur und Prozesse des Unternehmens integriert hat. Auch der starke Fokus auf das Produktportfolio hat die Jury beeindruckt.