Karriere Seitenwechsel: Huber+Suhner-Finanzchef Ivo Wechsler wird Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank Der Finanz- und Industriefachmann Ivo Wechsler steht vor der Wahl in den Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank. Weitere strategische Mandate sollen folgen, und von operativen Aufgaben, wie dem Posten des Finanzchefs bei Huber+Suhner will sich Wechsler verabschieden. Im Verwaltungsrat der Kantonalbank steigt zudem der Frauenanteil auf einen Drittel.

Huber+Suhner-Finanzchef Ivo Wechsler ist für den Verwaltungsrat der St.Galler Kantonalbank nominiert. Bild: zvg

Ivo Wechsler, Jahrgang 1969, ist in der Ostschweiz gut verankert und kennt sich aus mit Finanzen und in der Industrie. Aufgewachsen in Wil, hat er an der Universität St.Gallen Wirtschaft studiert. Seine Karriere startete er bei der UBS im Bereich Corporate Finance. Danach war er zehn Jahre im Finanzwesen für Sunrise und Ascom aktiv und wechselte 2008 zum Technologiekonzern Huber+Suhner mit Sitz in Herisau und Pfäffikon ZH.

Dort war Wechsler zunächst Leiter Corporate Controlling und wurde 2010 zum Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Ausserdem ist Wechsler Verwaltungsrat der Aargauer Zehnder Group, die im Geschäft mit Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung tätig ist.

Die Wahl gilt als Formsache

Nun zeichnet sich ein Wechsel ab: An der Generalversammlung (GV) der St.Galler Kantonalbank (SGKB) vom 1. Mai 2024 stellt sich Wechsler zur Wahl in den Verwaltungsrat des Geldinstituts. Die Wahl gilt als Formsache, kontrolliert doch der Kanton St.Gallen eine absolute Mehrheit der Stimmen.

SGKB-Verwaltungsratspräsident Roland Ledergerber wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Ivo Wechsler verfügt über langjährige Berufs- und Führungserfahrung auf Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsebene in börsenkotierten Unternehmen. Er ist in der Ostschweiz verankert und gut vernetzt und wird den Verwaltungsrat sowohl mit seiner Fachkompetenz als auch mit seiner Persönlichkeit sehr gut ergänzen.»

Künftig ein Drittel Frauen im Verwaltungsrat

An der GV 2024 der SGKB treten zwei Mitglieder aus dem Verwaltungsrat zurück. Der Ökonom, Unternehmer und Investmentbanker Kurt Rüegg erreicht nach 15 Jahren die maximale statutarische Amtsdauer, und Finanzprofessor Manuel Ammann tritt im Zuge seiner Wahl zum Rektor der Universität St.Gallen zurück.

Für die Nachfolge Rüeggs und Ammanns ist neben Ivo Wechsler die Rechtsanwältin Cornelia Stengel nominiert. Damit verschiebt sich das Geschlechterverhältnis im neunköpfigen Verwaltungsrat der SGKB von zwei auf drei Frauen gegenüber sechs statt sieben Männern. Eine zweite Frau sitzt mit der Naturwissenschafterin und Digitalexpertin Andrea Cornelius seit 2019 im Verwaltungsrat. Hinzu kommt, seit 2014, Finanzexpertin und Unternehmerin Claudia Gietz Viehweger.

Strategische statt operative Aufgaben

Wie Huber+Suhner separat mitteilt, wird Ivo Wechsler seine Position als Finanzchef des Konzerns «mittelfristig» aufgeben und aus dem Unternehmen ausscheiden. Nach der Zuwahl in den Verwaltungsrat der SGKB beabsichtige Wechsler, «sich vermehrt auf strategisch ausgerichtete Mandate zu konzentrieren». Huber+Suhner werde die Suche einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers einleiten.