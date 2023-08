KAFFEE Bühler und Ikawa wollen für mittlere Kaffeeröstereien die Lücke schliessen Der britische Hersteller Ikawa und der Uzwiler Technologiekonzern Bühler sind eine Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam sollen Innovationen entwickelt werden, die die Lücke zwischen den Mikroröstern von Ikawa und den industriellen Angeboten von Bühler füllen.

Bühler will zusammen mit Ikawa neue Lösungen für kleine und mittlere Kaffeeröstereien entwickeln.

Die britische Ikawa wie der Uzwiler Technologiekonzern Bühler stellen Kaffeeröster her. Und trotzdem trennt sie Welten. Bühler ist seit 50 Jahren in diesem Markt vertreten und stellt industrielle Röstanlagen her. Die rösten pro Stunde 70 Kilogramm bis eine Tonne Kaffee. Ikawa betrat die Bühne 2010 mit digital gesteuerten kleinen Mikroröstern. Diese rösten Kleinstmengen bis 100 Gramm und werden heute in der ganzen Kaffeelieferkette für Proberöstungen verwendet. Es gibt aber auch Versionen für den Hausgebrauch.

Die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen ziele darauf ab, die Lücke zwischen den Mikroröstern von Ikawa und den industriellen Anlagen zu schliessen, heisst es in einer Mitteilung von Bühler. Die Partnerschaft mit Ikawa sei ein wichtiger Schritt für Bühler, sagt Michael Blatter Leiter des Marktsegments Kaffee bei Bühler. «Sie wird und helfen, innovative Ideen zu entwickeln, um den Bedürfnissen zwischen Mikro bis mittleren und grossen Kaffeeröstereien gerecht zu werden.»

Anwender in Forschung einbeziehen

Auch Ikawa-Gründer Andrew Stordy freut sich über die Zusammenarbeit. «Bühler bringt eine Fülle von Erfahrung und Wissen in den Bereichen Technik und Fertigung mit. Diese Erfahrung wird den benutzerfreundlichen Ansatz ergänzen, für den wir bekannt sind», sagt er laut der Mitteilung weiter.

Die erste Phase der Forschung wird denn auch Ikawa leiten. Dazu lädt sie Fachleute aus dem Kaffeeröstmarkt zu Feedback und Testsitzungen ein. Man wolle die Ziele und Herausforderungen, mit denen professionelle Kaffeeröster konfrontiert sind, genau verstehen, sagt Stordy weiter. «Daraus können wir Designlösungen entwickeln, die die bereits auf dem Markt verfügbaren Produkte verbessern.» Dazu brauche Ikawa möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer, um an Anwendertests teilzunehmen und Ideen auszutauschen. Zu diesem Zweck laden Bühler und Ikawa Röstexpertinnen und Experten ein, sich anzumelden und sich am Innovationsprozess zu beteiligen.