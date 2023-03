Jungunternehmerpreis Ahoi! für Shop Ahoi: St.Galler Start-up segelt zum Publikumspreis – Gesundheit und Digitalisierung haben die Nase vorn Die Finalisten des Start-up-Preises Startfeld Diamant stehen fest. Planum Int. AG, Health Yourself AG und Siresca AG haben die Vorjury überzeugt. Via Communa, VirtualAlpha und ConcentrAid sind für den Rohdiamant nominiert.

Der Startfeld Diamant wird seit Jahren an herausragende Jungunternehmen verliehen. Bild: Donato Caspari

Vom Edelstein zum Diamanten. Mit dem Startfeld Diamant werden jeweils junge und innovative Unternehmen in der Ostschweiz ausgezeichnet. Er ist mit 30’000 Franken dotiert. Weiter wird mit dem Preis Rohdiamant (10’000 Franken) die beste Start-up-Idee prämiert. Die Preise werden von der St. Galler Kantonalbank (SGKB) in Zusammenarbeit mit der Stiftung Startfeld jährlich verliehen. Im Finale zu stehen, sei bereits ein grosser Gewinn, heisst es bei der SGKB.

Die Finalistinnen und Finalisten nehmen an Management-Seminaren teil, wo sie von Experten zu den Themen «Design Thinking», «Organisation und Recht» sowie «Geschäftsmodell und Finanzen» begleitet werden. So können die nominierten Start-ups ihre Geschäftsideen weiterentwickeln und professionalisieren. Eine Fachjury wählt dann je einen Gewinner oder eine Gewinnerin für den Startfeld Diamant und den Rohdiamant.

Finale im Juni

Die Preisverleihung findet dieses Jahr am 6. Juni statt. Die Finalisten 2023 sind: die Diamant Planum Int. AG aus Staad. Sie entwickelt innovative Bauprodukte, die Bauen profitabler und schneller machen. Die St. Galler Health Yourself AG macht Routine-Gesundheitsdienstleistungen digital und von zu Hause zugänglich. Die Siresca AG aus Frauenfeld ist ein Tech-Start-up, dass gemeinsam mit Elektroinstallationsprofis und in der Elektrobranche führenden Partnern digitale Werkzeuge für Baustellen entwickelt.

Die Rohdiamanten

Für den Rohdiamant schaffte es ins Finale die Via Communa aus St. Gallen. Hier handelt es sich um ein digitales Rehabilitations-Ökosystem für eine optimale Genesung nach einem Schlaganfall. Auch die VirtualAlpha aus Mels konnte sich durchsetzen. Es handelt sich um eine Webplattform, auf der Schülerinnen und Schülern sowie Studierende die Finanzmärkte ohne finanzielles Risiko besser kennen lernen können. Schliesslich ist die Kesswiler ConcentrAid dritte im Bunde. Das ist eine digitale Co-Working-Plattform, über die sich zwei Personen zum konzentrierten Arbeiten (Deep Work) verabreden können.

Der Shop Ahoi landete mit 992 Stimmen auf dem ersten Platz des Publikumspreises. Bild: PD

Publikumspreis für Kinderladen

Schon per Online-Voting entschieden ist der Publikumspreis. Gemäss Communiqué der SGKB geht der mit 2500 Franken dotierte Preis an Shop Ahoi. Shop Ahoi ist ein Kinderladen mit Fokus auf Inklusion, Diversität und Nachhaltigkeit. Neben Secondhand-Kinderkleidern sind auch diversitätssensible Spielsachen und inklusive Kinderbücher im Angebot.