Jungunternehmen Gemeinsam am Start: Thurgauer und St.Galler Start-up-Förderer spannen zusammen Das Startnetzwerk Thurgau kooperiert neu mit Startfeld in St.Gallen. Damit erhalten nun auch Thurgauer Start-ups Zugang zum Förderprogramm der Switzerland Innovation Park Ost AG, von der Startfeld ein Teil ist.

Spannen zusammen (von links): Thomas Maron, Präsident Startnetzwerk Thurgau; Cornelia Gut-Villa, Geschäftsführerin Stiftung Startfeld; Janine Brühwiler, Geschäftsführerin Startnetzwerk Thurgau; Peter Frischknecht, stellvertretender Geschäftsführer SIP Ost und Leiter Campus; Gabi Badertscher, Coach; Hans Ebinger, Geschäftsführer SIP Ost. Bild: PD

In der Ostschweiz rücken die Förderer von Start-ups näher zusammen. Neu kooperiert seit April 2023 das Startnetzwerk Thurgau, das seit zehn Jahren Thurgauer Jungunternehmen unterstützt, mit Startfeld in St.Gallen. Startfeld unterstützt seit 2010 Gründerinnen und Gründer in den Kantonen St.Gallen und beiden Appenzell.

Seit 2022 ist Startfeld Teil der Switzerland Innovation Park Ost AG (SIP Ost). Dank der neuen Zusammenarbeit können nun auch Thurgauer Start-ups vom Förderprogramm der SIP Ost profitieren, ohne das sie dafür ihren Firmensitz ins Startfeld-Gebiet verlegen müssten. Wie die Organisationen mitteilen, steht diese zusätzliche Unterstützung Start-ups zur Verfügung, «die besonders innovative Geschäftsideen mitbringen».

Thurgauer Kantonalbank zieht mit

Die Unterstützung für Start-ups reicht von der Erstberatung bis hin zu Seed-Finanzierungen, also Finanzierungen zur Bewältigung der Anfangsphase eines Unternehmens. Diese Finanzierungen erfolgen durch die Stiftung Startfeld, die 2011 von der St.Galler Kantonalbank (SGKB) gegründet und mit entsprechendem Kapital ausgestattet wurde.

Dank der neuen Kooperation profitieren nun auch Thurgauer Start-ups von einem grösseren Netzwerk, Wissen und Geld. Die Seed-Finanzierung in Form von Fremd- respektive Eigenkapital geht bis zur Höhe von 300'000 Franken pro Start-up. Das neue Angebot kann dank Hilfe der Thurgauer Kantonalbank realisiert werden, die sich am Kapital der Stiftung Startfeld beteiligt. Ferner engagiert sich die Bank auch bei einer Kapitalerhöhung der SIP Ost, die im Zuge der Kooperation erforderlich ist.

Über 900 neue Arbeitsplätze

Die SIP Ost in St.Gallen ist Teil des Netzwerks Switzerland Innovation und einer von sechs Hauptstandorten in der Schweiz. 2022 fusionierte die SIP Ost mit dem Verein Startfeld, der Gründerinnen und Gründer berät und coacht. Die Finanzierung obliegt der Stiftung Startfeld.

Die Startfeld-Bilanz seit 2010: Von 1600 angeschauten Projekten wurden 180 durch ein Förderpaket gefördert und 29 durch die Stiftung mit einer Gesamtsumme von 6,7 Millionen Franken gefördert. Private Investoren investierten über 150 Millionen Franken in diese Start-ups. Daraus resultierten laut eigenen Angaben gut 930 Arbeitsplätze.

2020 stockte die SGKB das Stiftungskapital von ursprünglich 5 Millionen auf 10 Millionen Franken auf. Die Bank vergibt zudem jährlich den Jungunternehmerpreis «Startfeld Diamant», und zwar den «Diamant» für das beste Geschäftsmodell und den «Rohdiamant» für die beste Idee. Dafür bewerben können sich Start-ups aus der ganzen Ostschweiz.