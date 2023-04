JUNGUNTERNEHMEN 1241 Ostschweizerinnen und Ostschweizer wagen den Schritt in die Selbstständigkeit – trotz Unsicherheit Erreichen die Firmengründungen 2023 einen neuen Rekord? Die ersten drei Monate lassen es vermuten. Schweizweit wurden über 13’000 neue Firmen gegründet. Auch in der Ostschweiz werden Rekordwerte verzeichnet.

Ladensterben ade? In der Ostschweiz wurden in den letzten drei Monaten 80 neue Detailhandelsunternehmen gegründet. Bild: Michel Canonica

Trotz Inflation, Krieg und Energiekrise erfüllen sich Schweizerinnen und Schweizer weiterhin gerne den Traum von der eigenen Firma. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden schweizweit bereits 13’599 Firmen gegründet. Das sind nicht nur rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr, es sind auch mehr als im ersten Quartal des bisherigen Rekordjahres 2021, wie das Institut für Jungunternehmen mitteilt. So könnten die Firmengründungen 2023 den Rekord übertreffen, wie das IFJ schreibt.

Das gilt auch für die Ostschweiz. In den Kantonen St.Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres 1241 Firmen gegründet, 45 mehr als im Vorjahr. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Firmengründungen im Kanton St.Gallen: Hier wurden 748 Firmen gegründet, 56 mehr als im Vorjahr. Einen Rückgang verzeichnete jedoch Appenzell Ausserrhoden, wo die Zahl um 11 auf 74 sank.

Chance nutzen

Einen Grund für die Zunahme der Gründungen sieht Pascal Hollenstein vom Institut für Jungunternehmen in der Krise selbst. Oft handle es sich um Teilzeitselbstständige. Darunter gibt es diejenigen, die sich ein Hobby nebenbei zum Beruf machen, aber auch jene, die ihre Erfahrungen und Fähigkeiten Teilzeit im Mandat anbieten. Im Gegenzug greifen immer mehr Firmen wegen Personalmangels auf Freelancer und externe Dienstleister zurück. Wie stark dieser Effekt sei, könne man nicht sagten, sagt Hollenstein. «Aber die Statistik zeigt, dass mehr Einzelfirmen und Kollektivgesellschaften gegründet werden, welche oft die Wahl bei Teilzeitselbstständigen sind.»

Am häufigsten wurden in den letzten drei Monaten wie üblich neue Handwerksbetriebe gegründet. Im Kanton St.Gallen waren es 126, zehn mehr als in der Vorjahresperiode. Wie im schweizerischen Schnitt wurden auch in der Ostschweiz deutlich mehr Coiffeur- und Kosmetiksalons gegründet. Was in der Ostschweiz aber auffalle, sei die Zunahme der Detailhandelsbetriebe, sagt Hollenstein. Allein im Kanton St.Gallen legten diese um 14 Prozent auf 80 zu. Dabei sei noch vor wenigen Jahren oft die Rede vom Ladensterben gewesen, sagt er. «Hier hat die Standortförderung St.Gallen sicherlich einen sehr guten Beitrag geleistet.»