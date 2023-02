Jubiläum Ein Jahrhundert alt, fit und gesund – die Liechtensteiner Ivoclar versteht sich auf künstliche Zähne Gegründet im Jahr 1923, ist das Dentaltechnikunternehmen zu einer global aktiven Gruppe mit 3500 Mitarbeitenden gewachsen. Die Firma hat ein weiteres Rekordjahr hinter sich und steht vor der Eröffnung des neuen Hauptgebäudes am Hauptsitz in Schaan.

Ivoclar bezeichnet sich als Marktführer unter anderem bei Lithium-Disilikat-Glaskeramik und bei Brennöfen. Bild: PD

Lediglich ein Prozent aller Unternehmen erreichen laut Statistiken ein Alter von hundert Jahren. Zu diesem exklusivem Zirkel gehört im Jahr 2023 auch die Liechtensteiner Dentaltechnikgruppe Ivoclar mit Hauptsitz in Schaan. Gegründet 1923 in Zürich, beschäftigt das Unternehmen mittlerweile 3500 Mitarbeitende und führt 47 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen in aller Welt.

Den Weg von der Schweiz ins Fürstentum fand die Firma in jungen Jahren, nämlich Anfang der 1930er-Jahre, als sie in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit über hundert neue Arbeitsplätze im Land schuf. 1948 übernahm der deutsche Maschinenbauingenieur Adolf Schneider das Unternehmen und gab ihm 1952 den heutigen Namen Ivoclar.

1982 stieg Schneiders Enkel Christoph Zeller ins Familienunternehmen ein und wurde 1990 dessen Verwaltungsratspräsident und Konzernchef. Die Konzernleitung gab Zeller 2003 an Robert Ganley ab. 2019 übernahm der Buchser Diego Gabathuler von Ganley das Amt des CEO und Helmut Schuster löste Zeller als Präsident ab. Christoph und Christina Zeller vertreten weiterhin die Unternehmerfamilie im Verwaltungsrat. Die beiden sagen, das Unternehmen sei «so gesund und fit wie nie».

Eine Zahnprothese wie aus einem Guss

Die zweifarbige Scheibe «Ivotion», aus der sich eine Zahnprothese fräsen lässt. Bild: PD

Ivoclar sieht sich als «eines der führenden Dentalunternehmen der Welt». Es liefert seine Produkte in rund 130 Länder. Laut eigenen Angaben zählen weltweit drei Viertel aller Zahntechniklabore und 60 Prozent der Zahnarztpraxen zu Ivoclars Kunden. Die Firma ist besonders stark in der Restauration, also bei künstlichen Zähnen und bei Schleifmaschinen. Eine der jüngeren Innovationen ist die zweifarbige Scheibe «Ivotion», aus der eine fixfertige Zahnprothese gefräst werden kann. Die Mitbewerberin auf der anderen Seite des Rheins, Coltene aus Altstätten, hat ihre besonderen Stärken dagegen in Produkten und Geräten für die Zahnerhaltung und die Infektionskontrolle.

Ivoclar verfügt über Produktionsstätten in Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, den USA und auf den Philippinen. 2022 sei der vorjährige Rekordumsatz von 842 Millionen Franken bereits wieder übertroffen worden. Als «Grundlagen des Unternehmenserfolgs» nennt die Firma ein umfassendes Angebot an Produkten und Services, Forschung & Entwicklung sowie Aus- und Weiterbildung. Das Russland-Geschäft hat Ivoclar als Folge des Ukraine-Kriegs und wegen internationaler Sanktionen eingedampft. 2023 wird das Unternehmen in Schaan ein neues, hochmodernes Hauptgebäude eröffnen.