Investment Nati-Goalie Gregor Kobel steigt bei St.Galler Nahrungsmittelfirma ein – auch weitere Sportler an Bord Der Stammtorwart von Borussia Dortmund, Gregor Kobel, ist derzeit verletzt ausser Gefecht gesetzt. Doch der Muskelfaserriss hindert ihn nicht daran, ausserhalb des Platzes unternehmerisch tätig zu sein.

Dortmunds Torhüter Gregor Kobel beim Abschlusstraining zum Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen. Später musste er verletzungsbedingt aufhören. Martin Meissner / AP

Zwischen den Pfosten wird der 24-jährige Gregor Kobel wohl noch länger nicht stehen können. Er hat sich beim Abschlusstraining zum Champions-League-Auftaktspiel der Dortmunder gegen den FC Kopenhagen verletzt. Abseits des Spielfeldes kann Kobel aber seinen Geschäften nachgehen. So investiert er in «Be the Change» (BTC), eine Marke des St.Galler Unternehmens Swiss Health & Nutrition AG. Wie das Unternehmen schreibt, achtet Kobel seit vielen Jahren bewusst auf seine Ernährung. Kobel kommentiert:

«Neben dem Training ist die Ernährung der wichtigste Faktor für meine Leistungsfähigkeit und Gesundheit als Profi-Sportler. Es gehört zu meinem Beruf, genau zu wissen, was ich zu mir nehme, warum ich dies tue und was ich lieber weglasse.»

Als Marke ist BTC Teil des biozertifizierten St.Galler Unternehmens Swiss Health & Nutrition AG, welches sich auf die Produktion hochwertiger Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung und Sportnahrung spezialisiert hat. BTC setze fast ausschliesslich auf eigene, ausgewählte Rohstoffe aus der Schweizer Landwirtschaft sowie Herstellungsverfahren, die Ressourcen und Wirkstoffe schonen. Weiter schreibt das Unternehmen, dass man auch im Bereich biologisch abbaubarer Verpackungen und in der Herstellung auf Innovationen zur Förderung der Nachhaltigkeit setze.

Sven Altorfer, Gründer und CEO von Be the Change (BTC). PD

«Es freut uns natürlich riesig, dass wir mit Gregor Kobel einen jungen Top-Sportler für uns gewinnen konnten, nicht nur als Werbegesicht, sondern dass die Produkte ihn so überzeugt haben, dass er sogar als Investor mit an Board kommt», sagt Gründer und Geschäftsführer Sven Altorfer. «Wir hoffen, mit Gregor und seiner hohen Bekanntheit eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, denn die Produkte von BTC seien natürlich nicht nur für Profi-Sportler, sondern würden grundsätzlich jedem zu einem besseren Wohlbefinden und einer gesünderen Ernährung verhelfen.»

Weitere Sportler und Sportlerinnen an Bord

Gregor Kobel ist nicht allein bei BTC. Weitere Sportler, die das Unternehmen unterstützen, sind unter anderem der Thurgauer Rollstuhlathlet Marcel Hug, 3000-Meter-Hindernisspezialistin Chiara Scherrer, Triathletin Daniela Ryf, die Beachvolleyballerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli, Triathlet Philipp Bosshard, Riesenslalomfahrerein Andrea Ellenberger und Ski-Nachwuchshoffnung Fadri Janutin.