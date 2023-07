Investition Hybride Pulverbeschichtungsanlage als Herzstück – Griesser hat mit dem Ausbau des Vorarlberger Standorts begonnen Der Thurgauer Hersteller von Sonnenschutzprodukten erweitert sein Werk in Nenzing für die Fabrikation von Fensterläden aus Aluminium. Dabei spielt ein möglichst nachhaltiges Energiemanagement eine zentrale Rolle.

Faltscherenläden von Griesser aus der Produktion in Nenzing. Bild: PD

Die Aadorfer Griesser-Gruppe, die Produkte für den Sonnenschutz von Fenstern und Terrassen herstellt, hat am 5. Juli 2023 den Spatenstich gesetzt zum Ausbau ihres Vorarlberger Werks in Nenzing. In die Erweiterung des Standorts mit 80 Mitarbeitenden werden 10 Millionen Euro investiert. Im Zuge des geplanten Wachstums sollen schrittweise auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Nach dem Spatenstich erfolgen die Baumeisterarbeiten und der Holzbau im Herbst. Mitte Januar 2024 will Griesser mit der Montage einer neuen Pulverbeschichtungsanlage beginnen, die in der Schweiz beschafft wird. Die Montage soll bis Ende März 2024 abgeschlossen sein. Parallel dazu wird ein vollautomatisches Lagersystem für das Pulver installiert. Bis Juli 2024 soll alles funktionsfähig sein.

Eine neuartige Anlage in Europa

Bei der Anlage handelt es sich um eine Hybrid-Pulverbeschichtungsanlage, laut Griesser «eine der ersten ihrer Art in Europa». Konkret wird Griesser den Beschichtungsprozess vor allem mit selbst produzierter, umweltfreundlicher Energie aus einer Fotovoltaikanlage betreiben. Für Spitzenzeiten greift man auf eine externe Stromversorgung zurück.

Durch den Einsatz einer Wärmepumpe werde zudem der Energieverbrauch reduziert. Die Wärmepumpe wird für die Vorbehandlung, die Wärmerückgewinnung und die Hallenkühlung eingesetzt und nutzt die Abwärme, die einschliesslich der Druckluft der Beschichtungsanlage ins System zurückgeführt wird. Das soll 10 bis 15 Prozent Energie sparen.

Energiespeicher als Option

Überschüssige Energie in Zeiten geringer Nachfrage wie an Wochenenden oder ausserhalb der Arbeitszeiten wird ins Stromnetz eingespeist. Zudem zieht Griesser eine mögliche Lösung zur Energiespeicherung in Betracht.

Griesser mit Hauptsitz in Aadorf produziert in eigenen Werken in der Schweiz, in Österreich und Frankreich. Im Vorarlberger Werk in Nenzing werden Fensterläden aus Aluminium hergestellt. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 1500 Mitarbeitende, wovon 800 in der Schweiz.