Innovation Roboter aus Rapperswil baut Zahnspangen – Migros-Start-up Bestsmile auf Wachstumskurs Migros Genossenschaftsbund setzt auf Expansion im Dentalbereich. Bestsmile verdoppelt in Winterthur die Produktionsfläche und automatiesiert die Produktion weiter.

Bestsmile setzt bei der Produktion von Zahnspangen einen europaweit einmaligen Roboter ein. PD

Das Dental-Start-up Bestsmile des Migros Genossenschaftsbundes (MGB) in Winterthur ist spezialisiert auf Zahnkorrekturen. Nun hat Bestsmile mit mehr als 30000 Kundinnen und Kunden die Weichen für mehr Wachstum gestellt. Die Produktionsstätte in Winterthur wurde verdoppelt und die Infrastruktur stark aufgerüstet, teilt MGB mit.

Zeitgleich mit der Flächenverdoppelung habe Bestsmile die Automatisierung vorangetrieben. So sei das Herzstück der neuen Anlage ein Fertigungsroboter, der in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Rapperswil entwickelt wurde. Die innovative Technik ermögliche das rückstandslose Ausstanzen der Zahnspangen sowie die automatische Sortierung nach dem jeweiligen Kunden, was europaweit einzigartig sei.