Industrie Transaktion im Rheintal: Jansen AG übernimmt einen Grossteil der Geschäfte der Rino Weder AG Zur Regelung der Nachfolge gibt die Oberrieter Industriefirma Rino Weder AG die meisten ihrer Geschäfte an Jansen am gleichen Ort ab. Alle betroffenen Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.

Die Industriefirma Jansen am Hauptsitz in Oberriet im Rheintal. Bild: zvg

Die Jansen AG, die Stahlprofilsysteme für Fenster, Türen und Fassaden sowie Kunststoffprodukte für Bau und Industrie herstellt, übernimmt einen Grossteil des Anlagenparks und der Geschäftsbereiche der Rino Weder AG. Konkret sind das Pulverbeschichtung, Profil- und Systemkomponentenlagerung, Bearbeitung Fensterelemente, Profilbearbeitung sowie Zusammenbau von Holz-Metall-Fenstern.

Die Trans­aktion zwischen den beiden Rheintaler Unternehmen in Oberriet betrifft ei­nen Grossteil der 70 Beschäftigten der Rino Weder AG. Alle Betroffenen werden von Jansen übernommen und die «Arbeitsplätze in der Region langfristig gesichert».

Jansen kündigt Investitionen an

Die Anlagen bleiben vorerst bei Rino Weder und werden mittelfristig bei Jansen installiert. Mit der Übernahme könne Jansen ihre Wertschöpfungskette erweitern und ihren Kunden zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Jansen plant zudem, in die übernommenen Geschäfte zu investieren.

Die Jansen-Gruppe, die ein hundertprozentiges Familienunternehmen ist, beschäftigt 620 Mitarbeitende und setzt annähernd 200 Millionen Franken im Jahr um.

Mit dem Verkauf an Jansen setzt die Rino Weder AG laut den Angaben «den nächsten Schritt ihres Strategieplans um, an einen verlässlichen und langjährigen Partner zu übergeben und so auch die Nachfolge zu regeln».