INDUSTRIE Starrag und Tornos prüfen Fusion Die Rorschacherberger Starrag prüft eine Fusion mit der Tornos Gruppe mit Sitz in Moutier. Die beiden Unternehmen erhoffen sich davon eine höhere Marktdurchdringung. Die beiden Unternehmen haben einiges gemeinsam: Beide bauen Werkzeugmaschinen. Und Walter Fust ist bei beiden Firmen Hauptaktionär.

Hauptsitz der Starrag in Rorschacherberg PD

Der Verwaltungsrat der Starrag Gruppe hat beschlossen, die Möglichkeit einer Fusion mit der Tornos Gruppe zu prüfen. Das teilt Starrag in einem Communiqué mit. Die Marktleistungen der beiden Firmen würden sich ausgezeichnet ergänzen und ein Zusammenschluss würde die Position beider Partner stärken. Die Marken der beiden Firmen, sowie die Arbeitsplätze sollen von der Fusion aber nicht betroffen sein. Auch an der lokalen Verankerung soll nicht gerüttelt werden.

Arbeitsplätze und Standorte sollen bleiben

Entwicklungspotenzial sieht Starrag gemäss der Mitteilung einerseits in der «Kombination von Ressourcen und Fachkenntnissen». Andererseits brächte eine Fusion beiden Partnern eine grössere Marktpräsenz. Daraus ergäben sich bessere Wachstumschancen in den Zielmärkten. Die Gespräche über eine Fusion befänden sich noch in einem sehr frühen Stadium. Starrag werde zu gegebener Zeit über die Ergebnisse informieren.

Die Starrag Gruppe hat weltweit knapp 1300 Mitarbeitende, davon arbeiten rund 200 am Hauptsitz in Rorschacherberg. Mehrheitsaktionär ist Walter Fust. Dieser hält auch eine namhafte Beteiligung an Tornos. Das Unternehmen mit Sitz in Moutier hat weltweit knapp 700 Mitarbeitende.