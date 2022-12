INDUSTRIE Starrag: Es begann mit der Fädelmaschine Die Starrag Group produziert Fräsmaschinen, vor allem für Kunden im Transport- und Energiebereich. Doch begonnen hat das Unternehmen vor 125 Jahren wie viele in der Region: Sie baute Geräte für die Stickereiindustrie.

Der Hauptsitz der Starrag liegt seit 1925 an der Rorschacherberger Seebleichestrasse. PD

In der Produktionshalle der Starrag in Rorschacherberg werden heute hochmoderne Maschinen gefertigt, manche so gross wie ein Haus. Die Fräsmaschinen der Starrag fräsen Strukturteile für Flugzeugflügel oder Turbinen, Teile für Traktoren oder andere Fahrzeuge. Rund 200 Mitarbeitende arbeiten heute in dem altehrwürdigen Fabrikgebäude, das auf die 1920er-Jahre zurückgeht.

Umdenken nach Stickereikrise

Damals war die Starrag eine Firma im Umbruch. 1897 hatte der Kaufmann Henri Levy eine Maschinenwerkstatt gegründet und machte bald mit einer Erfindung auf sich aufmerksam. Mit seiner neuen Fädelmaschine war es nicht mehr nötig, den Faden von Hand in die Stickmaschinen zu fädeln – eine Arbeit, die bis dahin meist Kinderarbeit war. Bis 1910 produzierte die Werkstatt 3000 Fädelmaschinen und andere Maschinen für die Textilindustrie. Doch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 geriet die Branche in eine tiefe Krise. Die Nachfrage nach Henri Levys Maschinen brach zusammen.

Levy war zum Umdenken gezwungen. Als zwei deutsche Techniker, Oskar Franz Emil Hoppe und Richard Kempin, an ihn herantraten, wurde es zum Wendepunkt. Hoppe hatte eine neuartige Fräsmaschine erfunden. Und diese Starr-Fräsmaschine gibt dem Unternehmen bis heute ihren Namen. Die neuen Maschinen konnten die Fachwelt bald überzeugen, wie Richard Lehner in seiner Unternehmensgeschichte «Die Fräser der Nation» schreibt. Und die auf über 300 Mitarbeitende gewachsene Starrag bezog 1925 das neue Firmengebäude an der Seebleichestrasse.

Schwierige Jahre

Auch nach dem Tod von Henri Levy im Jahr 1947 ging das Wachstum vorerst weiter. Rund 1000 Leute arbeiteten unter Direktor Jean Schaufelberger in den 1960er-Jahren für Starrag. Doch vor allem mit der Ölkrise brachen dann schwierigere Jahre an. Die Belegschaft schrumpfte. Mit der Übernahme der Aktienmehrheit durch Walter Fust brach für das Unternehmen eine neue Ära an, so die Unternehmensgeschichte weiter. Fust übernahm 1992 das Verwaltungsratspräsidium. Und bald begann das Unternehmen zu expandieren. 1998 wurde die Chemnitzer Heckert übernommen, in den nächsten Jahren folgten die englische TTL, die Genfer SIP, die deutsche Dörries Scharmann, die französische Berthiez und die freiburgische Bumotec. Hinzu kamen auch Vertriebs- und Servicestandorte in aller Welt.

Heute hat die Starrag Group sieben Produktionsstandorte mit insgesamt 1267 Vollzeitstellen. 2021 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 293 Millionen Franken.