Industrie Stabübergabe: Oberrieter Neovac regelt die Geschäftsleitung Nach einem Jahr als stellvertretender Geschäftsleiter hat Reto Ammann nun die operative Führung der Neovac AG von Rudolf Lanter übernommen. Dieser konzentriert sich auf sein Amt als Verwaltungsratspräsident des Rheintaler Familienunternehmens.

Neovac-Spitze: Reto Ammann, flankiert von Rudolf Lanter (links) und Patrik Lanter. Bild: PD

Die Oberrieter Neovac AG, die Systeme für die Messung, Überwachung und Abrechnung von Energie und Wasser anbietet, hat die Nachfolge an der operativen Spitze endgültig geregelt. Per 1. Juli 2022 hat der langjährige Geschäftsleiter und Verwaltungsratspräsident Rudolf Lanter, der kürzlich 60 Jahre alt geworden ist, die operative Führung an Reto Ammann (35) übergeben. Dieser war Mitte vergangenen Jahres nach elf Jahren im Unternehmen bereits zum stellvertretenden Geschäftsleiter der Neovac AG ernannt worden.

Rudolf Lanter bleibt Verwaltungsratspräsident der Neovac AG und werde das Unternehmen in strategischer Hinsicht begleiten. Die Neovac AG ist Teil der Neovac-Gruppe. Deren Chef und Verwaltungsratspräsident Patrik Lanter nennt die Rochade an der Spitze der Tochterfirma Neovac AG eine «äusserst solide Lösung».

Neovac ist ein Familienunternehmen. Es wurde 1971 vom verstorbenen Rudolf Lanter sen., dem Vater von Patrik und Rudolf Lanter, als Firma zur Überwachung von Tankanlagen gegründet. Die ganze Gruppe beschäftigt 450 Mitarbeitende.