INDUSTRIE Coltene ist zufrieden und setzt auf neue Produkte Der Altstätter Hersteller von Produkten für Zahnarztpraxen und Dentallabors, Coltene, ist mit dem Ergebnis für das erste Halbjahr 2023 zufrieden. Nur wegen Währungseffekten ging der Umsatz etwas zurück.

Coltene mit Hauptsitz in Altstätten entwickelt und produziert dentale Verbrauchsmaterialien wie Füllmaterial oder Bohrer sowie Kleingeräte für Zahnarztpraxen und Dentallabors. Christoph Ruckstuhl

In Schweizer Franken ging der Umsatz des Altstätter Herstellers von Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten für Zahnarztpraxen und Dentallabors zwar um 2,6 Prozent auf 131,4 Millionen zurück. In Lokalwährungen resultierte im Vergleich zur Vorjahresperiode aber ein Zuwachs um 2,6 Prozent. Laut der Mitteilung hatte sich im vergangenen Jahr die Situation der internationalen Lieferketten beruhigt. So konnte Coltene dadurch entstandene Rückstände aufholen. Allerdings litt die Nachfrage nach Kleingeräten unter der Wirtschaftslage.

Zugelegt hat Coltene insbesondere in Nordamerika. Dort stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 4,2 Prozent. Der Nordamerikanische Markt macht damit heite 47,2 Prozent des Umsatzes aus. Der Anteil der Region Europa, Afrika und Naher Osten sank hingegen auf 35,4 Prozent, auch wenn Coltene in manchen europäischen Märkten gute Ergebnisse erzielte. In Asien stiegen die Umsätze um über sieben Prozent, die Region macht aber erst 11 Prozent des Geschäfts aus.

Gewinn gesunken

Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit sank um 2,3 Millionen auf 14,4 Millionen Franken, was einer Marge von 11 Prozent entspricht. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, strebt Coltene für das ganze Jahr weiterhin eine Ebit-Marge von 15 Prozent an.

Insbesondere hofft das Unternehmen auf neue Produkte und Dienstleistungen, die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen sollen. Diese sollen die digitale Transformation bei Coltene beschleunigen und neue Kunden gewinnen. Ebenso hofft Coltene auf eine Erholung und China. Auch ein Wachstum durch Übernahmen sei dank der soliden Bilanz denkbar.