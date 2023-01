INDUSTRIE Arbonia kämpft mit Materialkosten und Engpässen Laut seinem vorläufigen Ergebnis konnte der Arboner Bauausrüster 2022 den Umsatz um fünf Prozent steigern. Die gestiegenen Kosten drückten aber die Margen.

Arbonia-Hauptsitz in Arbon. PD

Auch der Thurgauer Bauausrüster Arbonia hatte vergangenes Jahr mit gestiegenen Kosten und Materialengpässen zu kämpfen, heisst es in einer Mitteilung. Gerade gegen Ende Jahr seien die Energiekosten noch einmal gestiegen. Zwar hätten sich die Preise mancher Rohstoffe im Lauf des Jahres stabilisiert. Gerade bei den Holzwerkstoffen für Türen habe es aber keine Entspannung gegeben.

Gerade gegen Ende Jahr hätten viele Kunden zudem Lagerbestände abgebaut. Das habe bei gewissen Produkten zu geringerem Absatz und tieferen Margen geführt. Am deutlichsten war der Volumenrückgang bei den Heizkörpern, heisst es in der Mitteilung weiter. Gut hätten sich hingegen die Wachstumsgeschäfte wie Wärmepumpen, Lüftungsgeräte, Energiespeicher oder Bodenheizungen entwickelt. Insgesamt legte der Umsatz der Arbonia um fünf Prozent auf 1,2 Milliarden Franken zu. Die Gewinnmarge auf Stufe Ebitda werde ohne Sondereffekte bei 9,5 Prozent liegen, hiess es in der Mitteilung zu den vorläufigen Ergebnissen weiter. Die für Arbonia wesentlichen Trends seien aber nach wie vor positiv und stabil.