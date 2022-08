IMMOBILIEN Helvetia lanciert Immobilienplattform Die Helvetia baut ihren Fokus um das Thema Eigenheim aus. Auf der Plattform «Immoworld» sollen Kundinnen Zugang zu Dienstleistungen aus allen Themen rund ums Eigenheim bekommen.

Ein Wohnquartier im Kanton St.Gallen. Benjamin Manser

Die Versicherungsgesellschaft Helvetia lanciert die Immobilienplattform «Helvetia Immoworld». Die Plattform decke alle Aspekte rund ums Eigenheim ab, von Sparen, Suche und Kauf einer Immobilie über Vorsorge, Unterhalt und Renovation bis zum Verkauf. Auf der Plattform sind Informationen, Checklisten und Rechner für Wohnkosten, Renovationen oder Steuern zugänglich. Eine Suchfunktion vereint die Angebote von Helvetia mit Moneypark und Angeboten anderer Plattformen.

Auch die Weiterentwicklung einer Liegenschaft lasse sich über das Benutzerkonto online verfolgen. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer sehen zudem lokale Bauprojekte sowie die Preise, die für Liegenschaften in der Umgebung bezahlt worden sind.

Alles aus einer Hand

«Wir sind überzeugt, dass es sich für unsere Kundinnen und Kunden lohnt, Versicherung, Vorsorge und Immobilienbesitz ganzheitlich zu betrachten», sagt Ralph Jeitziner, Vertriebsleiter Schweiz, laut der Mitteilung.

Die Dienstleistungen über die Onlineplattform kombiniere Helvetia mit ihrer Expertise in Versicherungs- und Vorsorgefragen, heisst es in einer Mitteilung. Dazu gehöre auch die persönliche Beratung. Auch hier arbeitet Helvetia mit Moneypark zusammen. Während Helvetia den Nutzern in Versicherungsfragen beistehe, übernehme Moneypark die Beratung zu Fragen wie Finanzierung oder Maklerdienstleistungen.

Fokus auf Eigenheim gestärkt

Mit der Plattform verstärkt Helvetia ihren Fokus auf das Thema Eigenheim. Das «Eco-System Home» umfasse bereits heute ein Netzwerk an Unternehmen, die verschiedene Dienstleistungen rund ums Eigenheim anbieten. Helvetia will das Netzwerk aber erweitern. Ziel sei es, dass Kundinnen und Kunden passende Produkte und Partner rasch am selben Ort finden können.