Hypothekenvermittlung Restrukturierung: Helvetia nimmt Moneypark an die Kandare Der Hypotheken- und Immobilienvermittler Moneypark muss sparen, soll sein Geschäft beleben und wird enger mit seiner Muttergesellschaft verzahnt, den Helvetia Versicherungen. Das kostet 25 bis 30 Stellen und führt zur Schliessung von 16 der 19 Moneypark-Filialen. Deren Dienstleistungen werden künftig vor allem in Shop-in-Shops in Helvetia-Generalagenturen erbracht.

Bald ist Lichterlöschen angesagt: Eine jener 16 Moneypark-Filialen, die geschlossen werden. Bild: zvg

Die Marktführerschaft in der Vermittlung von Hypotheken und Immobilien weiter ausbauen: Diese Absicht verfolgen Helvetia und ihre Tochter Moneypark. Dazu wird zunächst der Rotstift angesetzt. So wird das Vertriebsnetz von Moneypark in den Helvetia-Vertrieb integriert.

Konkret bedeutet dies: 16 der 19 Moneypark-Filialen, darunter in der Ostschweiz jene in St.Gallen, werden geschlossen. Künftig werden die Dienstleistungen Moneyparks an dessen drei verbleibenden Standorten in Zürich, Genf und Lausanne erbracht sowie neu auch über Shop-in-Shops von Moneypark in Generalagenturen der Helvetia.

Diese Bündelung der Ressourcen führt zum Abbau von voraussichtlich 25 bis 30 Stellen in Supportfunktionen. Insgesamt beschäftigt Moneypark derzeit 240 Mitarbeitende. Ab 2024 rechnet Helvetia dank der Zusammenlegung im Vertrieb und des Stellenabbaus mit Kosteneinsparungen von 6 bis 8 Millionen Franken.

Dichteres Vertriebsnetz der Helvetia

Auch werden die beiden Endkundenplattformen Helvetia ImmoWorld und Moneypark zusammengelegt. Zweck der ganzen Restrukturierung ist es laut Helvetia, das jährlich vermittelte Hypothekenvolumen von derzeit gut 3 Milliarden Franken in den nächsten fünf Jahren «markant» auszubauen.

Dazu erläutert Helvetia-Sprecher Jonas Grossniklaus, erstens sei das Vertriebsnetz der Helvetia viel dichter als jenes von Moneypark. Mit den Shop-in-Shops in Helvetia-Generalagenturen erhalte die Moneypark-Kundschaft viel mehr Zugangspunkte. Zweitens gebe es beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie immer auch Bedarf an Vorsorge- und Absicherungslösungen, die von Helvetia unmittelbar erbracht werden könnten.

«Umsatz und Margen unter Druck»

Auf der Moneypark-Beteiligung wird Helvetia eine Wertberichtigung von 27 Millionen Franken vornehmen, die dem Ergebnis des ersten Semesters 2023 belastet wird. Helvetia-Schweiz-Chef Martin Jara sieht den Umbau als «die richtige Antwort auf das anspruchsvolle Umfeld».

Jonas Grossniklaus sagt dazu, «das Marktumfeld ist nicht ganz einfach». So habe der Zinsanstieg die Nachfrage verändert. Konkret bedeuten höhere Zinsen höhere Finanzierungskosten von Wohneigentum. Die Folge laut Grossniklaus im Hypotheken- und Immobiliengeschäft: «Umsatz und Margen sind im Gesamtmarkt unter Druck.»