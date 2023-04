HOTELLERIE Fortimo legt Grundstein für Hotel in Saas Fee Das St.Galler Immobilienunternehmen Fortimo will bis zur Wintersaison ein neues Hotel in Saas Fee eröffnen.

So soll das Revierhotel in Saas Fee einmal aussehen. PD

Begonnen haben die Arbeiten bereits letzten Februar, nun wurde die Grundsteinlegung gefeiert. Das St.Galler Immobilienunternehmen Fortimo und ihre Tochterfirma Revier Hospitality bauen in Saas Fee ein weiteres Hotel der Marke Revier. Die Hotelanlage soll im Winter 2024/25 fertig sein und 82 so genannte Cabins in zwei Häusern umfassen. Neben herkömmlichen Zweibett-Zimmern soll es auch Familien- und Team-Zimmer geben, wie Fortimo mitteilt. Im neuen Hotel im autofreien Zentrum der Wallis Tourismus-Hochburg sollen auch Gastronomische Angebote, ein Kinosaal und ein Seminarraum Platz finden.

Laut der Mitteilung kommen die Bauarbeiten gut voran, auch wenn die Bauzeitfenster wegen des Tourismus eingeschränkt seien. Die Grundsteinlegung sei nicht nur für die Bauherrschaft, sondern auch die Tourismusregion erfreulich, schreibt Fortimo.

Fortimo baut Hotellerie weiter aus

Nach Häusern in Adelboden, Lenzerheide, Dubai und Montafon wäre das Hotel in Saas Fee das fünfte Revier-Hotel der Fortimo Gruppe. Im letzten Herbst hatte Fortimo das Hotel Säntispark von der Migros Ostschweiz übernommen. Bereits heute machen die Mitarbeitenden der Hotellerie einen grossen Teil der 460-köpfigen Belegschaft der Fortimo Group aus. Und es dürften noch mehr werden: So sind zwei Projekte auf dem Areal des geschlossenen Hotels Regina in Grindelwald geplant. Weitere Hotels sollen auch in Laax, Engelburg und in Neuhausen am Rheinfall entstehen.