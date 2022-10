Hightech Vakuuminstrumente: Inficon entwickelt sich trotz Margendrucks weiter positiv Das St.Galler Messtechnikunternehmen schlägt sich trotz Engpässen und Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten wacker. Die Geschäfte laufen rund, Umsatz und Gewinn nehmen zu, und bei der Marge muss Inficon nur wenig Abstriche machen.

Blick in einen Inficon-Standort, an dem Vakuuminstrumente für Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie produziert werden. Bild: PD

Die St.Galler Inficon-Gruppe, die schwergewichtig Vakuuminstrumente herstellt, hat im dritten Quartal 2022 den Umsatz im Vorjahresvergleich um 17,7 Prozent auf 143,8 Millionen US-Dollar gesteigert. Ohne negative Währungseffekte hätte das Plus gar 24,6 Prozent betragen, teilt das Messtechnikunternehmen mit Hauptsitz in Bad Ragaz und einer seiner Produktionsstätten in Balzers mit.

Das Betriebsergebnis im dritten Quartal hat Inficon um knapp 15 Prozent auf 25,3 Millionen Franken erhöht. Damit konnte die operative Marge auf 17,6 (im Vorjahr 18) Prozent des Umsatzes annähernd gehalten werden. Für das ganze Jahr 2022 rechnet Inficon neu mit einem Umsatz zwischen 570 und 590 Millionen Dollar. Bisher lautete die Prognose 560 bis 600 Millionen Dollar (2021: 516 Millionen). Die Vorhersage für die Marge bleibt bei 19 Prozent (2021: 19,5 Prozent).

In allen Märkten und Regionen auf Kurs

Wie auch andere Firmen spürt Inficon Margendruck als Folge der Engpässe und des Preiskampfs auf den Beschaffungsmärkten. Allerdings sei die Geschäftsentwicklung «in sämtlichen Zielmärkten und Weltregionen positiv». Parallel dazu lägen strategische Expansionsprojekte auf Kurs.

Laut früheren Angaben investiert Inficon 2021 und 2022 rund 10 Millionen Dollar in Amerika und über 30 Millionen Dollar in Europa. Damit sollte im Rahmen dieses zweijährigen Expansionsprogramms die Kapazität um die Hälfte gesteigert werden können. Im Weiteren treffe Inficon «zusätzliche Vorkehrungen zur bestmöglichen Absicherung der Energieversorgung».