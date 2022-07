Hausdienste St.Galler Hälg nimmt Zürcher Etavis unter ihr Dach Die Hälg Group verstärkt ihr Geschäftsfeld «Facility-Management» in der Region Zürich.

Die St.Galler Hälg Group sorgt für beheizte und gekühlte Gebäude. Damian Poffet

Hälg ist auf Einkaufstour. Die Hälg Facility Management AG St.Gallen hat die Etavis Facility Services AG, Zürich, übernommen. Etavis Facility Services ist ein schweizweiter Anbieter mit Fokus auf technische Hausdienste und Management. Wie Hälg in einem Communiqué weiter schreibt, verfüge die Firma über langjährige Branchenerfahrung in der Wartung und Instandsetzung von Gebäudetechnikanlagen. Mit dem Kauf wachse das Geschäftsfeld «Facility-Management» der Hälg Group und gleichzeitig ihre Kapazität für die Bearbeitung des Marktes Zürich und Region.

Alle Mitarbeitenden werden übernommen

Die Etavis Facility Services AG werde in die Hälg Facility Management AG Zürich integriert. Das gelte auch für das ganze Etavis-Team mit neun Mitarbeitenden. Der Firmenname «Etavis Facility Services AG» werde gestrichen. Beide Unternehmen würden unter der Marke «Hälg Facility Management AG» auftreten. Markus Haldimann, Geschäftsführer der Hälg Facility Management AG, sagt:

Markus Haldimann, Geschäftsführer Hälg Facility Management AG. PD

«Mit der Integration des Teams in Zürich gewinnen wir das Fachwissen und Netzwerk der Mitarbeitenden. Damit stärken wir unsere Facility-Management-Leistungen weiter.»

Die Hälg Group ist 1922 gegründet worden und noch immer ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Sie ist Spezialistin im Bereich Gebäudetechnik und Facility-Management. Die Hälg Group realisiert Projekte in den Bereichen Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär und Gebäudeautomation. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1100 Mitarbeitende, die 2021 an mehr als 20 Standorten in der Schweiz einen Umsatz von 315 Millionen Franken erwirtschaftet haben.