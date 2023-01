Handwerk Burkhalter baut Präsenz im Thurgau aus und übernimmt Amriswiler Strässle Installationen Der Amriswiler Handwerksbetrieb Strässle Installationen wird von der Burkhalter-Gruppe übernommen. Alle 50 Strässle-Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Die Burkhalter-Gruppe mit Sitz in Zürich verdichtet mit dem Kauf der Strässle Installationen ihre Präsenz im Thurgau. Bild: Alessandro Della Bella/KEY

Mitte Juni 2022 hat Burkhalter mit der Poenina Holding fusioniert. Seither beschäftigt die Gebäudetechnikgruppe 4600 Mitarbeitende, davon 900 Lernende, in 80 Gesellschaften an 150 Standorten in der Schweiz und in Liechtenstein. Das Angebot umfasst Dienstleistungen der Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik. Burkhalter verfolgt weiterhin die Strategie, weitere Gebäudetechnikfirmen zu kaufen und so zusätzliche Marktanteile zu gewinnen.

Ein solcher Wurf gelingt nun im Thurgau: Burkhalter hat per 12. Januar 2023 die Strässle Installationen AG in Amriswil erworben. Das Unternehmen setzt mit 50 Mitarbeitenden 10 Millionen Franken im Jahr um. Es ist seit 1989 im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsgeschäft sowie als Spenglerei erfolgreich im regionalen Markt aktiv. Geschäftsführer Andreas Schmidt wird den Betrieb unser dessen bisherigen Namen weiterleiten, und alle 50 Stellen sollen erhalten bleiben, wie Burkhalter mitteilt.

Der ungenannte Kaufpreis für Strässle wird in bar und mittels Burkhalter-Namenaktien beglichen. Dazu werden 20’000 Namenaktien aus genehmigtem Kapital geschaffen. Dieses Aktienpaket hat aktuell bei einem Kurs von 78.60 Franken pro Aktie einen Börsenwert von knapp 1,6 Millionen Franken. Für das Jahr 2021 kamen Burkhalter und Poenina zusammen auf einen Pro-forma-Umsatz von 930 Millionen Franken und auf einen Reingewinn von 41 Millionen Franken.