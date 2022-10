Halbleiterindustrie Haager VAT Group weiter auf der Erfolgsschiene unterwegs – Service ist besonders gefragt Die Rheintaler Vakuumventilherstellerin VAT setzt ihren Wachstumskurs auch im dritten Quartal des Jahres fort. Der Ausbau der Produktionskapazitäten in der Schweiz und Malaysia wird weiter vorangetrieben.

Die Nachfrage nach Produkten der Haager VAT ist ungebrochen. PD

Mike Allison, CEO der VAT Group, sagte bei der Präsentation des Ergebnisses im dritten Quartal 2022, dass die Nachfrage sich weiter auf einem hohen Niveau bewege. Gründe dafür seien die Investitionen in der Halbleiterindustrie aufgrund des technologischen Fortschritts und der anhaltenden Kapazitätssteigerungen auch bei den bestehenden Technologieplattformen.

Gleichzeitig sei die Nachfrage nach Serviceangeboten weiter angestiegen, da die anhaltend hohe Auslastung in den Halbleiterfabriken auch ein hohes Mass an Wartung erfordern würde. Abschaltungen müssten unbedingt vermieden werden, um die Produktivität dieser Anlagen weiter zu steigern. Das habe zu einem Rekordquartalsumsatz in den Segmenten Ventilen und Global Service geführt.

Allison ergänzte, dass der weitere Ausbau der Produktionskapazitäten in Malaysia und der Schweiz wie geplant verlaufe. Das sei nicht zuletzt der globalen Lieferkettenorganisation von VAT zu verdanken. Allison:

Mike Allison, CEO VAT Group, Haag. PD

«Das ermöglicht es VAT, allen Kunden trotz Liefer- und Logistikunsicherheiten ununterbrochene Produktlieferungen und Dienstleistungen zu bieten.»

Die innovative Geschäftseinheit Advanced Industrials habe ausserdem zur starken Leistung von VAT im dritten Quartal beigetragen, indem ihre Aktivitäten in gezielten Wachstumssektoren wie industriellen Beschichtungen, Kristallziehen zur Herstellung von Silizium und Siliziumkarbid sowie medizinischen Geräten weiter ausgebaut wurden.

Weniger Wachstum verzeichnete der Geschäftsbereich Display & Solar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Erwartungsgemäss seien geringere Aufträge eingegangen, während der Umsatz aufgrund der Ausführung von Aufträgen aus dem Jahr 2021 dennoch gestiegen sei.

Umsatz steigt um mehr als einen Drittel

Finanzchef Fabian Chiozza konnte positive Zahlen vermelden. So erreichte der Nettoumsatz der Gruppe im dritten Quartal 306 Millionen Franken, ein Anstieg von 33,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang im dritten Quartal sei im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 312 Millionen Franken gestiegen, informierte er weiter. Vor diesem Hintergrund erwartet VAT für 2022 einen Nettoumsatz von 1,14 bis 1,17 Milliarden Franken, der deutlich über dem Wert von 2021 liegt. Auch beim Reingewinn wird eine Steigerung erwartet.

VAT geht davon aus, dass sich das Wachstum in den beiden Segmenten Ventilen und Global Services für den Rest von 2022 fortsetzen wird.

Die Auftragsbücher bei der VAT sind gut gefüllt. Die Halbleiterindustrie boomt. PD

Höhepunkt bei Speicherchips erreicht

Im Segment Ventile erwartet das Unternehmen eine weiterhin hohe Nachfrage nach zusätzlichen Anlagen für die Halbleiterfertigung, die durch technologische Fortschritte bei den Logikchips angetrieben wird. CEO Allison sagte, dass die Investitionen in Speicherchips, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ihren Höhepunkt erreichte, eine schwächere Entwicklung aufweisen werden, bedingt vor allem durch geringere Konsum- und Industrieausgaben. Diese Situation werde voraussichtlich das Wachstum des Halbleitergeschäfts von VAT im Jahr 2023 beeinträchtigen.

Er sagte auch, dass VAT plane, die flexible globale Präsenz weiter ausbaue und sich gegen Wechselkurseinflüsse verstärkt absichere. Deshalb würden unter anderem die Produktionsanlage in Malaysia weiter ausgebaut und die Beschaffung in den Ländern mit den attraktivsten Kosten erhöht. Gleichzeitig widme sich VAT auch weiterhin der technologischen Innovation.

«Investitionen in Forschung, Entwicklung und Produktivitätsverbesserungen werden daher auch im Jahr 2022 im Mittelpunkt der Strategie von VAT stehen.»