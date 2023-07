Halbleiterbranche «Grüne Triebe der Erholung»: Der Technologiekonzern VAT muss Federn lassen, doch bald dürfte es wieder aufwärtsgehen Weil die Halbleiterindustrie im Abschwung ist, belastet dies das Geschäft der Werdenberger VAT mit Vakuumventilen. Entsprechend sind Auftragseingang und Umsatz eingebrochen. Doch es gibt Grund zur Zuversicht.

Blick in die Produktion der VAT am Hauptsitz in Haag. Bild: Karin Hofer

Die Zahlen vermögen nicht wirklich zu überraschen, hat doch der Werdenberger Vakuumventilhersteller VAT die Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen und Monaten darauf vorbereitet. Schon während des Jahres 2022 sind am Himmel über dem Halbleitermarkt dunkle Wolken aufgezogen, und im Juni 2023 hat das Unternehmen wegen der Flaute in der Chipindustrie Kurzarbeit für 650 Mitarbeitende in der Produktion in den Werken am Hauptsitz in Haag angekündigt, vorerst für drei Monate.

Firmen, die Anlagen bauen zur Herstellung von Halbleitern, sind die wichtigsten Kunden für die Vakuumventile der VAT. Der Abschwung äussert sich zum einen in einem Einbruch des Auftragseingangs im zweiten Quartal 2023 gegenüber der Vorjahresperiode um 56 Prozent auf 155 Millionen Franken. Im ganzen ersten Semester beträgt der Rückgang 55 Prozent auf 292 Millionen Franken.

Profitabilität hat etwas nachgegeben

Zum anderen sank der Umsatz im zweiten Quartal um 23 Prozent auf 221 Millionen und im ersten Semester um 17 Prozent auf 454 Millionen Franken. Beim Auftragsbestand weist VAT zur Jahresmitte 340 Millionen Franken aus, 39 Prozent weniger als vor Jahresfrist und 18 Prozent weniger als am Ende des ersten Quartal 2023.

Punkto Profitabilität zeichne sich für das erste Semester eine operative Marge auf Stufe Ebitda von knapp unter 30 Prozent ab, schreibt VAT. Das sind 5 Prozentpunkte weniger als im ersten Semester 2022. Details und Erwartungen für das zweite Semester 2023 will VAT am 27. Juli nennen.

Noch sind nicht alle Zweifel ausgeräumt

Trotz der Rückgänge hat die VAT-Aktie gestern an Wert gewonnen. Zum einen waren Rückgänge erwartet worden, zum anderen gehen Analysten laut der Agentur AWP von bald deutlich besseren Aussichten aus.

So meint etwa die Zürcher Kantonalbank, dass die vorläufigen Zahlen wohl ein «gemischtes Bild auf erwartungsgemäss tiefem Niveau» zeigen, dieses aber sogar «etwas besser als erwartet» ausgefallen sei. Dennoch leiten die ZKB-Experten aus den Zahlen noch keine «Trendwende im Wachstum» ab.

Die UBS ordnet die Entwicklung des Auftragseingangs so ein, dass die Auftragsstornierungen und Projektverschiebungen tendenziell abnähmen, was ein «guter Indikator» dafür sei, dass die Talsohle durchschritten sein könnte. Die Grossbank sieht indessen immer noch ein «gewisses Abwärtsrisiko».

Mehr Aufträge als im ersten Quartal

Auch bei der Bank Vontobel äussert man die Ansicht, dass der zyklische Abschwung in der Halbleiterindustrie die Talsohle erreicht habe und VAT beim in zwei Wochen anstehenden Update eine Verbesserung des Trends aufzeigen könne.

Diese «grünen Triebe der Erholung», wie es bei Berenberg heisst, stützen auch dort die Annahme, dass der Auftragseingang bereits im ersten Quartal 2023 seinen Tiefpunkt erreicht hatte und die Erholung des Halbleitermarktes früher als von vielen Investoren erwartet eintrete. Im zweiten Quartal 2023 hat VAT 14 Prozent mehr Aufträge erhalten als in der Vorperiode.