Grossauftrag Für 168 Millionen Euro: Stadler liefert 56 Trams nach Deutschland Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler hat eine vierte Bestellung für seine Niederflur-Strassenbahn des Typs Tina erhalten. Die 56 Fahrzeuge sind für den Nahverkehr der deutschen Stadt Halle bestimmt.

Visualisierung des Stadler-Trams für Halle vor dem Wasserturm Nord der Stadt. Bild: PD

Der Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler hat einen vierten Auftrag erhalten für seine Strassenbahn des Typs Tina, die Anfang 2020 auf den Markt gebracht worden ist. Demnach bestellt die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) 56 dieser Trams. Die ersten Fahrzeuge sollen im vierten Quartal 2024 geliefert werden; der Einsatz im Linienverkehr der Stadt Halle an der Saale im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist ab Ende 2025 vorgesehen.

Der Liefervertrag für die Trams wurde am Dienstag unterzeichnet. Stadler hat sich dabei in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Laut Stadler hat die Havag Zweirichtungsfahrzeuge, die an den Endstationen nicht gewendet werden müssen, in zwei unterschiedlichen Längen bestellt: 39 Fahrzeuge mit einer Länge von 30 Metern bieten Platz für je 166 Fahrgäste, davon 64 auf Sitzplätzen. 17 Trams mit einer Länge von 45 Metern haben Platz für 267 Passagiere, davon 96 auf Sitzplätzen.

Das Bestellvolumen wird von Stadler nicht genannt, wohl aber von der Havag: Demnach beträgt der Auftragswert 168 Millionen Euro (161 Millionen Franken).

Stadler hat Tina-Trams auch hierzulande verkauft

Stadler hat die Niederflur-Trams des Typs Tina damit bisher vier Mal verkauft. Erstbestellerin war Anfang 2020 die Heag Mobilo aus Darmstadt, die damals 14 Fahrzeuge orderte, die 43 Meter lang sind und je 284 Fahrgäste befördern können. Dieser Auftrag hatte einen Wert von 62 Millionen Euro. Im Juli 2021 Jahres löste Heag Mobilo bei Stadler eine Option über weitere 11 Fahrzeuge ein.

Es folgten im November 2021 ein Liefervertrag zwischen Stadler und der Baselland-Transport AG (BLT) über 25 Tina-Strassenbahnen und Mitte 2022 ein Auftrag der Rostocker Strassenbahnen für 28 Trams. Inklusive der jüngsten Bestellung aus Halle hat Stadler von der Tina-Strassenbahn bisher 134 Stück verkauft.