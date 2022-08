Family Business Award Unternehmerpreis: Aadorfer Griesser-Gruppe steht im Final Die Hinterthurgauer Herstellerin von Sonnen- und Wetterschutz ist im Rennen um den Family Business Award der Amag für Familienunternehmen. Die Konkurrenten sind zwei Industriefirmen aus Bern und dem Aargau.

Produktion von Sonnenstoren im Griesser-Stammwerk am Hauptsitz in Aadorf. Bild: Benjamin Manser (9. August 2021)

Die Aadorfer Griesser-Gruppe, die Produkte zum Schutz vor Sonne und Wetter herstellt, ist eine der drei Finalistinnen im Rennen um den diesjährigen Family Business Award des grössten Schweizer Autohändlers Amag. Die Griesser-Gruppe mit 1500 Mitarbeitenden sammelte demnach bei der Jury Pluspunkte «mit ihrem Engagement für die Nachhaltigkeit auf verschiedenen Ebenen». Das Unternehmen nehme nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale und ökologische Ver­antwortung wahr. Dazu zählen laut eigenen Angaben die Ziele Griessers, bis 2030 eine emissionsfreie Flotte und bis 2035 einen klimaneutralen Gebäudepark zu haben sowie bis 2050 ein komplett klimaneutrales Unternehmen zu sein.

Bereits heute behauptet Griesser von sich, Klimaschutz zu verkaufen. Dies, weil ihre Sonnenschutzprodukte in Kombination mit einer intelligenten Steuerung bis zu 40 Prozent an Gebäudeenergie einsparen können. Der betriebliche Leiter des Unternehmens und Vertreter der fünften Generation im Familienunternehmen Griesser, Pascal Strässle, zeigt sich «stolz», dass die Firma zu den Finalisten des Amag Family Business Award 2022 gehört.

Zuletzt ging der Preis 2020 in die Ostschweiz

Der Preis wird am 14. September 2022 vergeben. Die beiden weiteren Finalisten sind zum einen die CTA AG, die am Berner Hauptsitz in Münsingen Wärmepumpen aller Grössen entwickelt, fertigt, montiert und testet. Auch Klimageräte und Kältemaschinen gehören zum Programm. CTA hat gut 250 Mitarbeitende und mit der Geschäftsstelle Uzwil auch ei­nen Standort in der Ostschweiz.

Zum anderen steht die Aargauer Firma Nachbur aus Holderbank im Final, die mit 105 Beschäftigten präzise Drehteile, Frästeile und komplette Baugruppen herstellt.

Letztmals ging der Amag Family Business Award 2020 in die Ostschweiz. Damals gewann das Textilunternehmen Metzler & Co. AG aus Balgach.