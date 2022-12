GLEICHSTELLUNG Es geht nicht immer nur vorwärts: Frauenanteil im Verwaltungsrat der SGKB geht zurück Laut dem neuen Aktienrecht sollen börsenkotierte Firmen 30 Prozent Frauen im Verwaltungsrat haben. Diesem Wert kommen die grösseren Ostschweizer Unternehmen in langsamen Schritten näher. Doch die gehen nicht immer in die gleiche Richtung.

Wo Mann sich trifft: An Wirtschaftsanlässen wie dem KMU-Tag treffen sich Führungskräfte – immer noch vor allem Männer. Bild: Benjamin Manser

Beim neuen Aktienrecht wurde vor allem um eines gestritten: Frauenquoten in den Führungsetagen der börsenkotierten Unternehmen. Das Gesetz, das Anfang 2021 in Kraft trat, war denn auch ein Kompromiss. Frauen sollten zwar künftig 30 Prozent der Verwaltungsratssitze und 20 Prozent der Geschäftsleitungspositionen besetzen. Doch wer diese Quoten nicht erreicht, muss nur einen Bericht dazu abliefern. Und auch das erst nach einer Übergangsfrist.

Auf dem richtigen Weg

Trotzdem schien das Gesetz eine gewisse Wirkung zu haben. Der Schilling-Report, der das Geschlechterverhältnis in den Chefetagen regelmässig untersucht, bezeichnete das Jahr 2021 als «Durchbruch an allen Fronten auf dem Weg zu einer ausgewogenen Geschlechterdurchmischung». Für 36 Prozent der offenen Geschäftsleitungspositionen wählten die 100 grössten Unternehmen Frauen. Guido Schilling, dessen Personalberatungsunternehmen den Report verfasst, sah die Quoten in Reichweite.

Doch der Weg geht nicht immer nur vorwärts. In den letzten Tagen haben zwei grosse Ostschweizer Unternehmen neue Verwaltungsräte nominiert. Die Helvetia Versicherung hatte einst mit Doris Russi Schurter eine Verwaltungsratspräsidentin. Und nach ihrem Rücktritt im Frühling eine Vakanz. Nun hat die Helvetia zwei neue Personen für den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Mit René Cotting und Yvonne Wicki Macus ist das Gremium wieder auf zehn Personen angewachsen – und der Frauenanteil von 30 Prozent ist wieder hergestellt.

«Anforderungen stehen im Vordergrund»

Anders bei der St.Galler Kantonalbank (SGKB). Auch sie will nächstes Jahr eine länger bestehende Vakanz füllen und einen Abgang ersetzen. Und sie tut dies mit zwei Männern. Damit sinkt der Frauenanteil im Verwaltungsrat der SGKB von 25 auf 22 Prozent – und ist damit noch weiter vom Ziel von 30 Prozent entfernt als zuvor.

Für beide Positionen habe die Bank detaillierte Anforderungsprofile definiert, sagt Adrian Kunz, Leiter des Generalsekretariats der Bank, auf Nachfrage. Der Suchprozess sei von einem externen Unternehmen begleitet worden. «Es wurden gezielt auch Frauen gesucht, denn der Verwaltungsrat will den Anteil der Frauen im Gremium erhöhen.» Die Erfüllung des Anforderungsprofils stehe aber im Vordergrund. «Rolf Birrer und Daniel Ott erfüllten dies am besten.»

Systematischer suchen

Es sei zwar etwas mehr Arbeit, eine Frau für einen Verwaltungsrat zu finden als einen Mann, sagt Esther-Mirjam de Boer, Mitinhaberin und CEO des Executive-Search-Unternehmens Get Diversity. Doch das oft gehörte «wir haben keine geeignete Frau gefunden» lässt sie als Antwort nicht gelten. «Das ist ein Mythos», sagt sie. «Frauen stellen seit über zehn Jahren die Mehrheit der Uni-Absolventen.» Und auch wenn die Frauen noch nicht im selben Masse in die Chefetagen vorgedrungen sind, gebe es doch 4000 aktive Verwaltungsrätinnen in der Schweiz. «Da müsste sich jemand finden lassen. Vielleicht muss man einfach systematischer suchen.»

Esther-Mirjam de Boer ist Mitinhaberin und CEO des Executive-Search-Unternehmens Get Diversity. Bild: PD

Wer wen kennt, wird Verwaltungsrat

Doch das geschehe oft nicht. «90 Prozent der Verwaltungsratspositionen werden aufgrund von Empfehlungen der aktuellen Verwaltungsräte besetzt», sagt de Boer. Dass so nur wenige Frauen gefunden werden, erstaune nicht. Die meisten Menschen, die man kennt, seien gleichaltrige mit ähnlicher Ausbildung. Und so empfehlen Männer Ende 50 andere Männer ihres Alters. «Oder die Unternehmen fragen ein paar bekannte Frauen an, die aber schon viele Mandate haben» – und deshalb oft absagen müssen. So gelte es, die Suche etwas zu erweitern. «Vielleicht findet man eine Frau, die etwas jünger ist – aber auch länger bleibt.» Dafür gebe es ein paar Methoden, man könne aber auch zu erfahrenen Personalvermittlern gehen. «Wir konnten noch jede Position mit einer geeigneten Frau besetzen.»

Verwaltungsrätinnen sind aber leichter zu finden als Frauen für die Geschäftsleitungen. Das lässt ein Blick in die Ostschweizer Chefetagen vermuten. Während sechs grössere Unternehmen – Geberit, Helvetia, Thurgauer Kantonalbank (TKB), Weidmann und Bühler – die Quote im Verwaltungsrat bereits erreicht haben, tut sich bei den Geschäftsleitungen erst Helvetia als Musterschülerin hervor. Die zehnköpfige Geschäftsleitung der Rheintaler SFS ist noch ein reiner Männerklub. Erst im Januar zieht dort mit Susanne Jung erstmals eine Frau ein.

Industrieunternehmen fördern gut

Doch es sind nicht nur Industrieunternehmen, die bei der Frauenförderung hinterherhinken. So haben weder die St.Galler noch die Thurgauer Kantonalbank heute Frauen in der Geschäftsleitung. «Tatsächlich zeigt unsere Untersuchung, dass zum Beispiel IT- oder Maschinenbau-Firmen wenige Frauen haben, diese aber gut gefördert werden», sagt de Boer, deren Unternehmen auch den «Diversity Report Schweiz» herausgibt. Hingegen hinkten auch Branchen, in denen Frauen eigentlich grosse Teile der Belegschaft ausmachen, hinterher. Bei Anwaltsbüros beispielsweise, wo Frauen fast zwei Drittel der Uni-Absolventen ausmachen, aber nur 14 Prozent der Partner. Oder auch in der Finanzbranche.

Das habe manchmal gesellschaftliche Gründe: festgefahrene Rollenbilder, fehlende Betreuungsangebote. «Durchsetzungsfähige Frauen gelten auch oft als unsympathisch», sagt de Boer. Dem könne man aber entgegenwirken. «Die Unternehmen müssen ihre Pipeline pflegen», sagt sie. Auch Leute befördern, die andere Erfahrungen und Fähigkeiten haben als ihre Vorgänger. Mit besseren Rekrutierungs- und Beförderungsprozessen sei dies erreichbar.

Immerhin: Die St.Galler Kantonalbank zeigt sich überzeugt, dass sie bis 2026, bei Ablauf der Übergangsfrist, 30 Prozent Frauen im Verwaltungsrat hat. In den kommenden Jahren stehen weitere Wechsel im Verwaltungsrat an, sagt Adrian Kunz. «Die entsprechende Nachfolgeplanung haben wir bereits eingeleitet.»

Das Portemonnaie entscheidet

Im Vergleich zu allen Unternehmen sind grössere Firmen wie die SGKB tatsächlich bereits weiter. Bei den rund 8000 Unternehmen, die de Boers Diversity Report untersuchte, lag der Frauenanteil in den Verwaltungsräten bei 15 Prozent – im Kanton St.Gallen liegt der Schnitt noch etwas tiefer.

«Am besten stehen die Firmen da, die im Blue-Chip-Index SMI kotiert sind», sagt de Boer. Denn hier mischen auch grosse Investmentfirmen wie Blackrock mit. «Und die schauen auf durchmischte Führungsspitzen.» Mit Idealismus habe das wenig zu tun. «Man findet eher die besten Leute, wenn man auch Frauen berücksichtigt.» Banken mit einer besseren Durchmischung seien seltener Opfer von Betrugsfällen, das zeigten Studien. Anderen Studien zufolge weisen gut durchmischten Chefetagen bessere Eigenkapitalrenditen aus. «Und das ist das, was die Investoren interessiert.»