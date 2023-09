Gebäudetechnik Hälg baut ihre Organisation und Führung um – die Gebrüder Baumer treten operativ zurück und konzentrieren sich aufs Strategische Die beiden Hälg-Inhaber haben Sandro Keller von Implenia als CEO Gebäudetechnik gewonnen. Selber fokussieren die Gebrüder und Inhaber des St.Galler Unternehmens auf ihre Rollen im Verwaltungsrat.

Sandro Keller (Mitte), designierter CEO Gebäudetechnik der Hälg Group, flankiert von den beiden Inhabern, Verwaltungsrat Marcel Baumer (links) und Verwaltungsratsdelegierter Roger Baumer. Bild: zvg

Die Hälg Group mit Hauptsitz in St.Gallen ist eines der grössten Unternehmen in der Gebäudetechnik und im Facility Management in der Schweiz. 1922 gegründet, ist die Firma über die Jahre und Jahrzehnte dank organischen Wachstums und mittels Übernahmen zu einer Gruppe mit über 1000 Mitarbeitenden an 23 Standorten gewachsen. 2022 betrug der Umsatz 316 Millionen Franken.

Nun passen die beiden Inhaber Marcel und Roger Baumer auf den Anfang des kommenden Jahres 2024 die Organisation und Führungsstruktur ihres Unternehmens an, dies «im Zuge einer vorausschauenden Zukunftsplanung», wie die Gebrüder mitteilen.

Kein Vorsitzender der Geschäftsleitung mehr

Die beiden wichtigsten Änderungen: Erstens treten Marcel und Roger Baumer von ihren operativen Aufgaben zurück und fokussieren auf ihre strategischen Aufgaben als Verwaltungsräte. Zweitens erhält der grösste Unternehmensbereich, die Gebäudetechnik, mit Sandro Keller einen eigenen CEO.

Was auffällt: Einen Vorsitzenden der Geschäftsleitung, wie es Roger Baumer derzeit noch ist, wird es künftig nicht mehr geben. Baumer wird aber als Delegierter des Verwaltungsrats als Bindeglied fungieren zwischen dem Aufsichtsgremium unter dem Präsidium von Matthias Schmid und der Geschäftsleitung.

Eine weitere Änderung betrifft die Gebäudeautomation, die bisher neben anderen Zuständigkeiten von Marcel Baumer verantwortet worden ist. Sie wird neu der Gebäudetechnik unter der Leitung Sandro Kellers zugeordnet, der per 1. Dezember 2023 neu zur Hälg Group stösst.

Von Implenia zur Hälg Group

Sandro Keller ist 37 Jahre alt und «verfügt dank verschiedener Positionen bei einem namhaften nationalen Baudienstleister über langjährige Führungserfahrung in der Bauindustrie». Zudem habe er über mehrere Jahre als Bau- und Projektleiter Know-how in der Branche gesammelt.

Ein Blick auf Kellers Profil auf dem Karriereportal LinkedIn zeigt: Beim erwähnten Baudienstleister handelt es sich um Implenia, bei der Keller seit gut acht Jahren arbeitet. Aktuell ist er «Leiter Kompetenzzentrum ZH, Ost & Modernisation».

In der Hälg-Mitteilung lässt sich Keller zitieren, «ich kenne die Hälg Group seit vielen Jahren, habe grossen Respekt vor der über hundertjährigen Firmengeschichte und freue mich gerade deshalb, zukünftig meinen Teil zum Erfolg dieses Traditionsunternehmens beitragen zu dürfen». Er hat an der Universität St.Gallen studiert und doktoriert und ist dort auch als Referent am Schweizerischen Institut für KMU und Unternehmertum tätig.

Zuversicht für die Zukunft

Neben der Gebäudetechnik hat die Hälg Group zwei weitere Unternehmensbereiche: Die Zentralen Dienste werden weiterhin von Finanzchef Bruno Bollhalder geleitet, das Facility Management von Markus Haldimann.

Mit der neuen Organisationsstruktur sieht die Hälg Group laut ihren Angaben «die Basis für die weitere Entwicklung des Unternehmens und für zukünftiges, nachhaltiges Wachstum» gelegt.