Fusion Übernahme durch CSL: St.Galler Vifor Pharma muss noch warten Der geplante Kauf des St.Galler Pharmaunternehmens Vifor Pharma durch den australischen Biotechkonzern CSL verzögert sich ein zweites Mal, und zwar bis in den Herbst 2022. Noch ausstehend ist die Genehmigung durch die US-Wettbewerbsbehörde FTC, die eine Menge Fragen stellt.

In diesem Reaktor wird Eisen zu Eisenchlorid: Hans-Martin Müller, verantwortlich für alle Produktionsstandorte der Vifor Pharma. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 30. November 2021)

Die Übernahme des St.Galler Pharmaunternehmens Vifor Pharma durch den australischen Biotechkonzern CSL verzögert sich ein zweites Mal. Der Vollzug des öffentlichen Kaufangebots für alle Vifor-Aktien, die im Publikum liegen, ist nun bis zum 30. September 2022 aufgeschoben. Ein entsprechendes Gesuch von CSL ist von der schweizerischen Übernahmekommission (UEK) gutgeheissen worden.

Grund dafür ist, dass eine Bedingung des Angebotsprospekts, damit CSL den Kauf für zu Stande gekommen erklärt, voraussichtlich nicht wie geplant bis 22. Juli 2022 erfüllt werden kann. Diese Bedingung dreht sich um wettbewerbsrechtliche Freigaben, Bewilligungen ausländischer Direktinvestitionen und andere Bewilligungen.

Die US-Wettbewerbsbehörde sorgt sich um den Innovationswettbewerb

Bereits am 28. März 2022, anlässlich der Bekanntgabe des Endergebnisses des Kaufangebots, hatte CLS eine erste Verschiebung des Vollzugs des Kaufangebots für die Vifor-Aktien bis zum 22. Juli 2022 publik gemacht. In einem Update vom 12. Mai 2022 hiess es dann, einige Kartellbehörden hätten die Transaktion bereits genehmigt, jedoch stünden auch noch einige Genehmigungen aus.

Mittlerweile sind, wie die UEK in ihrer jüngsten Mitteilung, basierend auf CSL-Angaben, schreibt, sämtliche für den Vollzug des Angebots erforderlichen Freigaben erteilt worden, mit einer Ausnahme: Noch ausstehend sei die Fusionskontrollfreigabe der US-Wettbewerbsbehörde FTC. Diese hat am 10. Mai 2022 «ergänzende Fragen zum geplanten Zusammenschluss gestellt und Informationen einverlangt, um die möglichen Auswirkungen auf den Innovationswettbewerb zu untersuchen».

Dieser Prozess erfordere «die Produktion von grossen Mengen von Daten und schriftliche Antworten auf eine Vielzahl von Fragen». CSL gehe davon aus, dass die Transaktionsfreigabe durch die FTC «mit grosser Wahrscheinlichkeit bis spätestens Mitte September 2022» vorliege und das Angebot innerhalb der vorgesehenen zehn Börsentage vollzogen werden könne, also bis spätestens Ende September 2022.

Vifor Pharma soll wie geplant dekotiert werden

Laut dem Endergebnis wurden CSL so viele Vifor-Aktien angedient, dass der Konzern per Ende der Nachfrist am 22. März 2022 insgesamt 93,92 Prozent der Vifor-Aktien hielt. CLS beabsichtigt weiterhin, das St.Galler Pharmaunternehmen von der Schweizer Börse SIX zu nehmen und hat beim Handelsgericht beantragt, die im Publikum verbliebenen Vifor-Aktien für kraftlos zu erklären. Dieses Verfahren ist bis zum Vollzug des Kaufangebots sistiert und werde danach wieder aufgenommen.

Die Vifor-Aktionärinnen und -Aktionäre erhalten pro Aktie 179.25 US-Dollar in bar. Vifor Pharma hat gut 2600 Mitarbeitende, davon 330 am operativen Hauptsitz in St.Gallen. Dieser wird momentan ausgebaut. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Präparate gegen Eisenmangel sowie gegen Herz- und Nierenerkrankungen. Für den erneuten Aufschub des Vollzugs des Kaufangebots muss CSL eine Gebühr von 20'000 Franken an die UEK bezahlen.