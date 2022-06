Forum Eine Chemieingenieurin, ein Berufsoffizier, ein Biopionier: das Rheintaler Wirtschaftsforum geht in die nächste Runde Kaum ist das 27. Rheintaler Wirtschaftsforum vorbei, wird schon die nächste Ausgabe aufgegleist. Von vier Referentinnen und Referenten sind bereits deren drei verpflichtet: Sulzer-Präsidentin und Noch-BKW-Chefin Suzanne Thoma, Korpskommandant Hans-Peter Walser und Unternehmer Johannes Gutmann.

Sulzer-Verwaltungsratspräsidentin und BKW-Chefin Suzanne Thoma. Bild: Sandra Ardizzone (Bern, 21. Dezember 2021)

Nach dem pandemiebedingten Abstecher 2022 in den Juni soll das Rheintaler Wirtschaftsforum 2023 wieder wie üblich im Januar stattfinden. Termin in der Sporthalle Aegeten in Widnau ist der 20. Januar 2023, und für die 28. Ausgabe haben die Organisatoren bereits eine Referentin und zwei Referenten verpflichtet.

Mit dabei ist zum einen Suzanne Thoma. Die diplomierte ETH-Chemieingenieurin, Jahrgang 1962, präsidiert seit April 2022 den Verwaltungsrat des Technologiekonzerns Sulzer. Beim Stromkonzern BKW, den sie seit 2013 leitet, tritt sie per Mitte 2022 zurück, um sich ganz auf Verwaltungsratsmandate konzentrieren zu können. Thoma hat früher unter anderem auch bei der Rapperswiler Weidmann-Gruppe gearbeitet, als Leiterin Automotive.

Vom Einmannbetrieb zum Erfolgsunternehmen

Korpskommandant Hans-Peter Walser. Bild: PD

Zum anderen tritt am Rheintaler Wirtschaftsforum Korpskommandant Hans-Peter Walser auf, seit 2020 Chef Kommando Ausbildung und seit 2021 zusätzlich Stellvertreter des Armeechefs. Der Berufsoffizier, Jahrgang 1964, hat seine Laufbahn 1993 als Hauptmann und Kommandant einer Schweren Füsilierkompanie begonnen.

Johannes Gutmann, Chef und Gründer der Sonnentor Kräuterhandels GmbH. Bild: PD

Dritter im Bunde ist Johannes Gutmann, Chef der Sonnentor Kräuterhandels GmbH. Das 1988 vom damals 23-jährigen Gutmann als Einmannbetrieb gegründete niederösterreichische Unternehmen stellt biologische Tees, Kräuter, Gewürze, Kaffee, Süsswaren usw. in viel Handarbeit her. Damals als Schnapsidee belächelt, arbeitet Gutmann – Markenzeichen jahrzehntealte Lederhose und runde rote Brille – heute mit rund 300 Bauern zusammen und beschäftigt über 500 Mitarbeitende.

Eine letzte Referentin oder einen letzten Referenten will das Rheintaler Wirtschaftsforum demnächst bekannt geben.