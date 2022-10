Forum «Boom!»: Neuer Thurgauer Wirtschaftstag nimmt Gestalt an Am Mittwoch lassen die Organisatoren des neuen Thurgauer Wirtschaftstags die Katze aus dem Sack. Sicher ist: Die Konkurrenzveranstaltung zum Wirtschaftsforum Thurgau findet erstmals am 1. Juni 2023 statt.

Jérôme Müggler, Direktor der IHK Thurgau. Bild: Reto Martin

«Boom! Der Thurgauer Wirtschaftstag» nennt sich das neue Forum, das am 1. Juni 2023 erstmals in Weinfelden stattfindet. Der Anlass wird ausgerichtet von der IHK Industrie- und Handelskammer Thurgau, vom Thurgauer Gewerbeverband (TGV) und vom Verband der Thurgauer Landwirtschaft. Mit an Bord sind ebenfalls die UBS als Hauptsponsorin und die Stadt Weinfelden. Heute Mittwoch orientieren die Verbände über ihre Pläne und die Themen des neuen Forums.

Der Wirtschaftstag ist eine Folge davon, dass sich IHK, TGV, Stadt Weinfelden und UBS im Frühling 2022 vom Wirtschaftsforum Thurgau (WFT) verabschiedet haben. Das WFT, das am 3. November 2022 das nächste Mal stattfindet, wird neu von der Thurgauer Kantonalbank gesponsert.

«Optimales Programm für unsere Mitglieder»

Über die Beweggründe, einen eigenen Anlass auf die Beine zu stellen, sagte Ende März 2022 IHK-Direktor Jérôme Müggler, die Industrie- und Handelskammer sowie der TGV wollten «ein optimales Programm für unsere Mitglieder» anbieten. Konkret solle es um Wirtschaftsthemen gehen, die Unternehmerinnen und Gewerbler im Alltag beschäftigen, weiterbringen und inspirieren. Dieses Element habe am WFT, das einen breiteren Horizont habe, zunehmend etwas gefehlt.