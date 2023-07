Flugzeugtechnik Bodensee-Airport nimmt Kurs aufs Klima - Flüsterleise statt Lärm und Abgas: Strom für Flugzeuge am Boden für einen Tag Spezialbatterien versorgen Flugzeuge ohne Emissionen am Flughafen Friedrichshafen. Die Hilfstriebwerke der Flieger können so abgeschaltet bleiben. Die erste Batterie ist bereits eingetroffen.

Die erste 4,2 Tonnen schwere Batterie für die Stromversorgung von Flugzeugen am Boden ist am Bodensee-Airport Friedrichshafen angekommen. PD

Das Flugzeug steht, die Triebwerke sind aus, trotzdem ist immer noch Lärm und Abgas auf dem Vorfeld: Das Flugzeug muss während seiner Bodenzeit mit Strom versorgt werden. Dieses erfolgt bisher über mobile Stromgeneratoren mit Dieselantrieb. Doch es geht auch anders: Eine neue Generation von Batterie- Bodenstromgeräten wird jetzt am Bodensee-Airport Friedrichshafen getestet. Diese sind völlig geräuschlos und mit einer so grossen Kapazität ausgestattet, dass die Flugzeuge damit den ganzen Tag über mit Strom versorgt werden können.

Die Batterien sind Spezialbatterien, die anders als Lithiumbatterien nicht selbstentzündend und daher besonders sicher am Flugzeug sind.

Am Bodensee-Airport ist jetzt das erste 4,2 Tonnen schwere Gerät angekommen. Hersteller ist Guinault. Gemäss Communiqué sind die Franzosen langjähriger Partner des Flughafens und internationaler Marktführer von diesen Flugzeug-Bodenstromgeräten. Guinault ist zugleich Hersteller von Flugzeug-Klimageräten, wodurch das Flugzeug-Hilfstriebwerk auch im heissen Sommer oder kalten Winter abgeschaltet bleiben kann.

«Das ist ein weiterer wichtiger Schritt der Flughafenbetreibergesellschaft in Richtung CO2-Neutralität», sagt Suanne Helle, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagerin am Bodensee- Airport. Neben der sukzessiven Umstellung des betrieblichen Fuhrparkes auf Elektrofahrzeuge sowie dem Austausch der Leuchtmittel in den Flughafengebäuden und auf dem Flughafengelände auf energiesparende und ressourcenschonende LED-Leuchtmittel, sei der Einsatz Batterie betriebener Bodenstromgeräte wichtig, um die CO2–Emissionen weiter zu reduzieren.