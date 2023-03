Flugverkehr Bodensee-Airport ist mit Sommerflugplan abgehoben Der Flughafen Friedrichshafen hat seinen Sommerbetrieb aufgenommen. Damit werden auch wieder Destinationen im Mittelmeerraum angeflogen.

Ein Ferienflieger hebt am Bodensee-Airport Friedrichshafen ab. gen Süden. PD

Der Bodensee-Airport hat seinen Sommerflugplan gestartet. Damit sind auch diverse Reiseziele rund um das Mittelmeer wieder im Flugprogramm enthalten. Wie der Flughafen Friedrichshafen mitteilt, werden Flughäfen von Antalya, Mallorca, Kreta und Rhodos in diesem Sommer mehrmals pro Woche ab Friedrichshafen angeflogen. Zusätzlich stünden auch einige Sonderreisen verschiedener Reiseveranstalter im Flugplan.

Mit bis zu vier täglichen Abflügen der Lufthansa ab Friedrichshafen seien im Sommer über das Drehkreuz Frankfurt mehr als 300 Ziele in 95 Ländern erreichbar. Zudem erweitere Wizz Air das Flugangebot nach Skopje von zwei auf nunmehr drei Abflüge in der Woche. In die Hauptstadt Nordmazedoniens startet die Low-Cost Airline demnach jeweils montags, mittwochs und freitags. Ins bosnische Tuzla fliegt Wizz Air zweimal in der Woche.

«Wir haben den Winter für dir Rekrutierung und Ausbildung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem in den Bereichen der Abfertigung, der Feuerwehr und der Flughafensicherheit, genutzt, so dass wir für die Sommersaison gut gerüstet sind», sagt Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen.