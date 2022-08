Finanztagung Investieren in struben Zeiten: Am 2. Finance Forum St.Gallen geben Finanzexpertinnen und -experten Tipps Ein Jahr nach der Premiere mit 300 Gästen wird das Finance Forum St.Gallen zum zweiten Mal ausgetragen. Fachleute erläutern die fragile Lage und sagen, welche Möglichkeiten Anlegerinnen und Anleger haben.

Treten am 2. Finance Forum St.Gallen auf: (von oben links im Uhrzeigersinn) Rüdiger von Fritsch, Gerhard Fehr, Aymo Brunetti, Moderator Reto Lipp, Thomas Stucki und Edith Aldewereld. Bild: PD

«Mut zur Zukunft: Wandel als Chance»: So lautet das Thema des 2. Finance Forum St. Gallen, das am 9. November 2022 auf dem Areal der Olma-Messen stattfindet. Nach der Begrüssung durch Regierungsrat Beat Tinner wird der Professor und frühere Bundesökonom Aymo Brunetti die Konjunkturlage erläutern und Handlungsmöglichkeiten für Anlegerinnen und Anleger aufzeigen. Im Anschluss wird das Thema mit Konsequenzen für private und institutionelle Investoren an einer Diskussionsrunde vertieft. Teilnehmende sind unter anderem Thomas Stucki, Leiter Investment Center der St. Galler Kantonalbank, und Edith Aldewereld, Partnerin bei Sonnenberg Wealth Management. Aldewereld ist Finanzexpertin mit 25 Jahren Berufserfahrung und Mitgründerin der Initiative «Women in Sustainable Finance».

Als weiterer Referent tritt Rüdiger von Fritsch auf, von 2014, als Russland die Krim annektierte, bis zu seinem Ruhestand 2019 deutscher Botschafter in Moskau. Vergangenen Mai erschien sein Buch «Zeitenwende – Putins Krieg und die Folgen». Von Fritsch, der als Botschafter Präsident Putin regelmässig getroffen hat, wird die Lage beleuchten und Ratschläge für Anlegerinnen und Anleger geben. Danach diskutieren Experten aus Finanz und Technologie das Thema Open Wealth. Zum Abschluss erklärt Verhaltensforscher und Berater Gerhard Fehr, «warum Vertrauen der Kern einer Finanzanlage ist».