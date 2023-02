Finanzbranche Thurgauer Kantonalbank fährt ein Rekordergebnis ein Allen Turbulenzen und aller Vorsicht zum Trotz hat das Geldinstitut seinen Gewinn 2022 gesteigert. Für 2023 zeigt sich die Bankspitze etwas zuversichtlicher als vor Jahresfrist.

Thomas Koller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Thurgauer Kantonalbank. Bild: Reto Martin

Wie stets hatte die Spitze der Thurgauer Kantonalbank (TKB) tiefgestapelt: Sowohl an der Bilanzmedienkonferenz im Februar 2022 als auch an der Semesterkonferenz im Sommer darauf hatte Bankchef Thomas Koller prognostiziert, 2022 werde der Unternehmenserfolg tiefer ausfallen als 2021. Dies wegen der Volatilitäten und Ungewissheiten an den Finanzmärkten sowie wirtschaftlicher und geopolitischer Natur.

Nun zeigt sich: Die leichten Zweifel haben sich nicht bewahrheitet. Geschäftserfolg und Jahresgewinn sind gestiegen (siehe Tabelle), die TKB hat 2022 «ein sehr gutes Resultat, ja sogar ein Rekordresultat erzielt», wie Koller vermelden kann. Zwar war der Erfolg aus dem Zinsengeschäft mit -1,9 Prozent auf 255 Millionen Franken leicht rückläufig, doch das machte die Bank mit Zuwächsen im Anlage- und im Handelsgeschäft mehr als wett. Lediglich moderat stieg der Geschäftsaufwand, als Folge neu geschaffener Stellen und des höheren Spezialisierungsgrads des Personals.

6000 neue Kundinnen und Kunden

Den Immobilienmarkt beurteilt die TKB trotz gestiegener Zinsen und relativ hoher Preise für Wohneigentum weiterhin als «weitgehend intakt». Im Hypothekengeschäft konnte die Bank ihre Ausleihungen um 6,4 Prozent auf 23,1 Milliarden Franken steigern. Der Zufluss an Nettoneugeld belief sich auf 1,44 Milliarden Franken, 8,4 Prozent oder 111 Millionen mehr als im Vorjahr.

Wie andere Banken zeigt auch die TKB ein Minus bei den verwalteten Kundenvermögen, dies als Folge massiver Einbrüche an den Börsen. Die Vermögen sanken um 272 Millionen auf 22,94 Milliarden Franken, was einer Abnahme um laut TKB «lediglich» 1,2 Prozent entspricht. Die TKB habe in ihrem Gesamtgeschäft 6000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen, sagt Koller.

Die Bankspitze zeigt sich wagemutiger

An die öffentliche Hand liefert die TKB an Gewinn, Abgeltung der Staatsgarantie und Steuern erneut rund 70 Millionen Franken ab. Die Partizipanten der Bank erhalten eine unveränderte Dividende von 3.10 Franken je Partizipationsschein.

Mit ihren Kennzahlen 2022 erfüllt die TKB auch die strategischen Zielwerte der neuen Strategieperiode 2023 bis 2027 spielend. Für 2023 zeigt sich die Bankspitze um Koller und Bankratspräsident Roman Brunner etwas wagemutiger als vor Jahresfrist: Sie geht von «einem Unternehmenserfolg im Rahmen des Vorjahrs» aus.

Update folgt nach der Bilanzmedienkonferenz.