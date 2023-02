EXPO Thurgauer Nüssli baut Pavillon für Weltausstellung in Osaka Der Thurgauer Messespezialist Nüssli baut auch für die Weltausstellung 2025 in Japan den Schweizer Pavillon.

Skizze des Schweizer Pavillons an der World Expo Osaka 2025. Bild: PD

An der Weltausstellung in Osaka 2025 will sich die Schweiz als führenden und leistungsfähigen Innovationshub darstellen. Dafür sollen konkrete Beispiele aus Wirtschaft und Forschung ausgestellt werden. Den Pavillon für den Schweizer Auftritt baut der Thurgauer Messebauer Nüssli. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es zusammen mit Manuel Herz Architekten und Bellprat Partner die Ausschreibung für Gestaltung, Bau und Rückbau des Schweizer Pavillons gewonnen. Nüssli verspricht Leichtbauweise und «einen Hauch Magie».

«Wir sind sehr stolz, unsere langjährige Tradition als Umsetzungspartner des Schweizer Pavillons fortsetzen zu können», sagt Nüssli-CEO Andy Böckli gemäss der Mitteilung. Trotz dieser langen Expo-Erfahrung werde der Pavillon mit seiner pneumatischen, kugelförmigen Konstruktion aber auch einige Knackpunkte bieten.

Im Zentrum des Konzepts für den Pavillon stehe die Nachhaltigkeit, teilt Nüssli weiter mit. Die Konstruktion soll aus rezyklierbaren Materialien gebaut werden, sowie aus Pflanzen, die das eingeschossige Gebäude überwachsen sollen. Die Besucher sollen im Innern nicht nur die Natur und die humanistische Tradition der Schweiz erleben, sie treffen auch auf Heidi, die als Bindeglied zum Gastgeberland Japan wirkt.

Das Thema Nachhaltigkeit werde im Schweizer Pavillon umgesetzt und akademisch begleitet. In Zusammenarbeit mit Forschenden und Studierenden des Kyoto Institute of Technology soll der soziale, ökonomische und ökologische Fussabdruck des Auftritts über die ganze Lebensdauer analysiert und verbessert werden.