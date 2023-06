Expansion St.Galler Continuum gründet deutschen Standort – Beratungsunternehmen will wachsen Die Continuum AG aus St.Gallen expandiert. Die Firma ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von familiengeführten Unternehmen unter anderem im Süddeutschen Raum spezialisiert hat.

Daniel Schwander, Susanne Kutterer und Rolf Brunner (v.l.) von der Continuum AG, St.Gallen PD

Die Continuum AG will wachsen. Laut einer Mitteilung, ist das Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von familiengeführten Unternehmen im Süddeutschen Raum spezialisiert hat, nun mit einem Standort in Karlsruhe präsent. Dafür ist die Continuum GmbH gegründet worden. Damit würden sich neue Möglichkeiten für Wachstum ergeben, schreibt die Firma in einem Communiqué.

Unter der Leitung von Geschäftsführerin Susanne Kutterer werde Continuum massgeschneiderte Dienstleistungen für familiengeführte Unternehmen anbieten. Familiengeführte Unternehmen würden wesentlich zur regionalen Entwicklung beitragen. Das Unternehmen werde die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Unternehmen in der Region fördern und dadurch das Potenzial für Synergien und gemeinsames Wachstum maximieren.